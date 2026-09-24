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Sinop rüzgârı TEKNOFEST'te dört birincilik ve 15 milyon TL ödülle döndü

TEKNOFEST'te Sinop Üniversitesi, nükleer enerji projeleriyle dört birincilik elde etti ve yarışmanın Akademik Teşvik Ödülü olarak 15 milyon TL kazandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:40

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:42

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EDİTÖR: İrem Özkan

Sinop rüzgârı TEKNOFEST'te dört birincilik ve 15 milyon TL ödülle döndü

Sinop Üniversitesi'nin TEKNOFEST başarısı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Yarışması'nda Sinop Üniversitesi takımları, sektörel yetkinlik ve tasarım derinliğiyle öne çıkarak önemli dereceler aldı. Üniversite, ekiplerinin elde ettiği sonuçlarla birlikte yarışma şartnamesi kapsamında verilen 15 milyon TL Akademik Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu ve toplamda dört birincilik ile döndü.

yarışma sonuçları:

Sinop Üniversitesi'ni temsil eden ekiplerin dereceleri şöyle oluştu: PRIME Takımı 'Temel - Detay Tasarım' kategorisinde, Nuclei-HGL Takımı 'Enerji Çevrimi Tasarımı' alt kategorisinde ve SynCore Takımı 'Reaktör Kor Tasarımı' alt kategorisinde birincilik elde etti. Nükleer İçin Robot Takımı ise 'Uygulama - Robotik Sistem Tasarımı' kategorisinde birinci olarak Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca ATOMRİS Takımı 'Temel - Kavramsal Tasarım (Modüler Reaktör)' kategorisinde üçüncü oldu.

projelerin öne çıkan özellikleri:

Su Ürünleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Canik, robotik sistem kategorisindeki projelerinin nükleer tesislerde hem reaktör binası içinde hem de dışarıda çalışabilecek taşıyıcı bir sistem olduğunu belirtti. Canik, projenin zırhlanmış modeli sayesinde radyoaktif bölgelere daha uzun süre müdahale edilebildiğini ve bunun saha uygulamaları açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Selma Daydaş, Nükleer Enerji Bölümü araştırma görevlisi olarak PRIME Takımı'nın Detay Tasarım kategorisindeki birinciliğini değerlendirdi. Daydaş, ekiplerinin geliştirdiği 'Turkstar 40' isimli reaktör sisteminin enerji üretiminin yanı sıra Karadeniz suyunun desalinasyonu yoluyla tatlı su üretebildiğini ve projenin hem enerji hem de su arzı açısından çift amaçlı çözümler hedeflediğini belirtti.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de TEKNOFEST 2026'da dereceye giren öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Üniversite yönetimi, bu başarıları nükleer enerji, reaktör tasarımı, enerji çevrimi ve robotik sistemler alanlarında yürütülen çalışmaların bir yansıması olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BİLİM VE TEKNOLOJİ ORGANİZASYONLARINDAN TEKNOFEST’TE SİNOP ÜNİVERSİTESİ...

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BİLİM VE TEKNOLOJİ ORGANİZASYONLARINDAN TEKNOFEST’TE SİNOP ÜNİVERSİTESİ, NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA GELİŞTİRDİĞİ PROJELERLE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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