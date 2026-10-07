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Sinop üniversitesinde boş sıralarla Gazze'ye dikkat çekildi

TÜGVA Sinop Şubesi ve Yeniler Öğrenci Kulübü, 7 Ekim anmasında boş okul sıralarıyla Gazze’deki yıkımı vurgulayan bir destek programı düzenledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop üniversitesinde boş sıralarla Gazze'ye dikkat çekildi

Sinop Üniversitesi'nde anma ve destek programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Şubesi ile Yeniler Öğrenci Kulübü, 7 Ekim Aksa Tufanı’nın yıl dönümünde Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi önünde bir destek etkinliği gerçekleştirdi. Program, Gazze’deki saldırılara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

etkinlikte öne çıkanlar:

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Basın açıklamasını TÜGVA Sinop Üniversitesi Koordinatörü ve Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Arslan okudu. Alanda, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli öğrencilerin isimleri ve bilgilerinin yer aldığı boş okul sıraları sergilendi; bu görsel, Gazze’deki eğitim hayatının ve sivillerin yaşadığı yıkımın simgesi olarak sunuldu.

Arslan'ın vurguları:

Arslan, Filistin meselesinin sadece 7 Ekim 2023’e indirgenemeyeceğini belirtti. Açıklamada 1948 Nekbeye atıf yapılarak, sürecin adım adım, planlı ve sistematik işgal, etnik temizlik ve soykırım politikalarıyla 78 yıldır devam ettiği ifade edildi. Arslan, Gazze’deki saldırıların hastaneler, okullar, üniversiteler, ibadethaneler ve sivil yaşam alanlarını hedef aldığını söyledi.

Arslan, Gazze’de eğitim altyapısına verilen zararı şu sözlerle özetledi: "Gazze’de yalnızca evler değil, geleceğin kendisi de bombalanıyor. Okullar, üniversiteler, kütüphaneler ve laboratuvarlar harabeye dönüşüyor." Katılımcılara, kendi sınav ve mezuniyet heyecanlarıyla Gazze’de yaşıtlarının hayatta kalma mücadelesi arasında kurulan kontrast hatırlatıldı.

boş sıraların anlamı:

Etkinlikte sergilenen boş sıraların anlamına değinen Arslan, bunların yalnızca dekor olmadığını, her bir sıralığın Gazze’de yarım kalan bir hayatın ve yok edilen bir geleceğin tanığı olduğunu söyledi: "Bu sıralar birer tanıktır. Bu sıralar onların sıralarıdır."

uluslararası tutum ve çağrı:

Açıklamada Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün ihlal edildiği, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar yaşandığı ve Gazze halkının abluka altında temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı vurgulandı. Arslan, uluslararası hukuk, insan hakları ve savaş hukuku mekanizmalarının siyonist rejimin saldırıları karşısında işlememesi eleştirisini yaptı ve Batılı hükümetlerin tutumunu kınadı.

Arslan, dünyadaki öğrenci protestolarına atıfla ekonomik, akademik ve kültürel boykot çağrısında bulundu ve şu değerlendirmede bulundu: "Filistin davası insan onurunu ve adaleti savunan herkesin ortak davasıdır." Etkinlikte ayrıca, insanlık ortak paydasında buluşmanın önemine ilişkin, "Bir çocuğun yaşam hakkını savunmak için insan olmak yeterlidir." mesajı verildi.

kapanış:

Programa Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de katıldı. Etkinlik, yapılan duayla sona erdi.

TÜGVA SİNOP ŞUBESİ VE YENİLER ÖĞRENCİ KULÜBÜ TARAFINDAN, 7 EKİM AKSA TUFANI’NIN YIL DÖNÜMÜ...

TÜGVA SİNOP ŞUBESİ VE YENİLER ÖĞRENCİ KULÜBÜ TARAFINDAN, 7 EKİM AKSA TUFANI’NIN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE FİLİSTİN’E DESTEK PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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