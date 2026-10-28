Sinop'ta 11 kasım hazırlıkları: ormancılık hedefleri ve saha programları hızlandırıldı

Sinop'ta Millî Ağaçlandırma Günü hazırlıkları

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ekim ayı değerlendirme toplantısı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Sinop Orman Bölge Müdürlüğünü temsilen bölge müdür yardımcıları Uğur Tamer Çelik ve Barış Tamer Kilis ile şube müdürleri katıldı.

toplantıda değerlendirilen ana başlıklar:

Görüşmelerde, 2026 yılı boyunca yürütülen ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların kilometre taşları ve kalan işleri gündeme aldı; ayrıca yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetlerin zamanlama ve kaynak gereksinimleri masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak etkinliklerin hazırlık süreci üzerinde duruldu ve programın öngörülen takvim içinde ilerlemesinin önemi vurgulandı.

karacabey'in talimatları ve saha öncelikleri:

Bekir Karacabey, toplantıdaki değerlendirmelerinde 2026 ormancılık programlarının gerçekleşme durumunu kapsamlı şekilde inceledi. Karacabey, yıl sonu programlarının aksatılmadan tamamlanması gerektiğini; 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Gününe ilişkin çalışmaların ise eksiksiz ve koordineli biçimde yürütülmesi talimatını verdi. Bölge temsilcilerinden saha uygulamalarının planlanan program doğrultusunda sürdürülmesi, lojistik ve personel ihtiyaçlarının önceliklendirilerek çözülmesi istendi.

Toplantı, ormancılık faaliyetleri ile ağaçlandırma günü hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. Sinop temsilcileri ile yapılan görüşmeler, bölgedeki uygulama takviminin netleştirilmesi ve 11 Kasım etkinliklerine hazırlıkların hızlandırılması yönünde mutabakata varılmasıyla tamamlandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EKİM AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, ORMAN GENEL MÜDÜRÜ BEKİR KARACABEY BAŞKANLIĞINDA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.