Modüler aile eğitimi Sinop'ta devam ediyor

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında anaokulu kademesindeki öğrencilerin velilerine yönelik bir eğitim daha gerçekleştirildi. Program, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim içeriği doğrultusunda planlanıyor.

Eğitimin uygulandığı bölüm:

Toplam sekiz oturum olarak planlanan programın dördüncü aşamasında, 'Çocuk Yetiştirme Tutumları' modülü işlendi. Eğitim, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Salonu'nda, Sinop'ta öğrenim gören anaokulu öğrencilerinin velilerinden oluşan bir grubun katılımıyla yapıldı.

Hedefler ve beklentiler:

Etkinlikte amaç, çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin farkındalığı artırmak ve ebeveynlik becerilerini geliştirmek olarak belirtildi. Sekiz oturumlu modüler yapı ile ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor.

SİNOP’TA "MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI" KAPSAMINDA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN VELİLERİNE YÖNELİK ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.