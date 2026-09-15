Sinop'ta Atatürk'ün 1928 ziyareti 98. yılda törenlerle anıldı

Sinop'ta 98. yıl anma programı

Atatürk'ün Sinop'a gerçekleştirdiği ziyaretin 98. yıl dönümü kent genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Kutlamalar, sabah saatlerinde İskele Meydanı'nda başlayan programla resmi olarak başladı; halk oyunları gösterileri ve özel törenler gün boyu sürdü.

Programın başlangıcı ve denizden gelen bayrak:

İskele Meydanı'ndaki açılışta öğrenciler tarafından sunulan halk oyunlarıyla renklenen etkinlikte, Atatürk'ün 1928 yılında Sinop'a gelişini simgeleyen törende Türk bayrağı denizden tekneyle kıyıya getirildi. Tekneden alınan bayrak, öğrenciler tarafından Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin'e teslim edildi.

Buradaki programın ardından Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej, Atatürk'ün 1928'de geçtiği güzergahı izleyerek Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekan ziyareti:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kutlama programı kapsamında heyet daha sonra, Atatürk'ün Sinop ziyaretinde istirahat ettiği ve günümüzde Adliye Sarayı olarak kullanılan tarihi binaya geçti; Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin burada bulunan şeref defterini imzaladı.

Etkinliklerin bir diğer adresi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı oldu. Burada gerçekleştirilen "Atatürk'ün Sinop'a geliş yıl dönümü ve Harf İnkılabı Töreni" saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Programda ayrıca 15 Eylül 1928 tarihinde Atatürk'ün Sinop ziyaretini konu alan ve Sinop Gazetesi'nde yayımlanan makale katılımcılara okundu. Öğrenciler, Atatürk'ün Sinop ziyareti sırasında verdiği yazı dersini canlandıran bir piyes sergiledi; canlandırma, programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören, sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Günün sonunda ise topluluk tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi ve anma programı yoğun katılımla son buldu.

Sinop'ta Atatürk'ün kente gelişinin 98. yıldönümü, İskele Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan tören akışı, okul etkinlikleri ve tarihi mekân ziyaretleriyle gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmış oldu.

ATATÜRK'ÜN SİNOP'A GELİŞİNİN 98. YILI TÖRENLE KUTLANDI