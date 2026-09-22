Sinop’ta Bostancılı sahilinde otomobil ile motosiklet çarpıştı: sürücü yaralandı

Olayın özeti:

Sinop'ta Bostancılı Mahallesi Sahil Yazlıkları mevkisinde akşam saatlerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen GZ 161 WK plakalı otomobil sola manevra yaptığı sırada, arkasından gelen ve K.A.Ö. idaresindeki 57 ACU 776 plakalı motosiklet aracı sollama girişiminde bulundu. Bu sırada motosiklet otomobile çarptı ve çarpma sonucu motosiklet devrildi.

Yaralının durumu ve müdahale:

Devrilen motosikletin sürücüsü K.A.Ö. kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerde gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak trafik ekipleri inceleme başlattı. Olayda otomobil sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmedi; kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

SİNOP’TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.