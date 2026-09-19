Sinop'ta cami krizi: arazi tapusu itirazı mahalle ile köyü karşı karşıya getirdi

cami planı ve yürütülen süreç:

Sinop merkezine bağlanan bir mahallenin uzun süredir beklediği cami yapımı, arazi tapusu gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Mahalle sakinleri, 2017’de yol, su ve elektrik gibi temel hizmetlerden yeterince yararlanamadıkları için başvuru yaptıklarını, yürütülen çalışmaların ardından bölgenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2024 yılında Bektaşağa köyüne bağlandığını belirtiyor. Kadastro çalışmaları tamamlanmasına rağmen cami için ayrılan zeminde ihtilaf sürüyor.

Mahalle adına cami yapılmasının planlandığı yerin Bektaşağa köyü 126/27 ada-parseldeki 887 metrekarelik arazi olduğu, valilik yer seçimi komisyonunca da bu noktanın uygun bulunduğu aktarıldı. Ancak Kızılcaot köyü tüzel kişiliğinin aynı parselle hak iddia etmesi çalışmaları engelledi.

mahallenin iddiaları ve talepleri:

75 yaşındaki emekli öğretmen Ramazan Yıldırım, mahallelerine cami kazandırmak için yaklaşık bir yıldır uğraştığını söyledi. Yıldırım, kendi imkanlarıyla hazırlık yaptığını, "Malzemeler alındı. Tuğlalar arsanın yanında duruyor. Kendi dairemi sattım. Bunun için bir senedir uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, arazinin Kızılcaot köyü tüzel kişiliğine kayıtlı olması gerekçesiyle izin verilmediğini öne sürerek, geçmişten gelen anlaşmazlıkların sorunun kaynağı olduğunu savundu. Yetkililere başvurularını sıralayan Yıldırım, "Valiye, kaymakamlığa ve Ankara’ya defalarca CİMER üzerinden yazılar yazmama rağmen hiçbir olumlu cevap alamadım" dedi ve kamuoyundan destek istedi.

Ayrıca cami yapılacak yere yakın yaklaşık 10 haneden imza topladığını belirten Yıldırım, mezarlık içindeki kapalı alanın mescit olarak gösterilmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu cami değil, kapalı bir alan. Mahallede cami ihtiyaç var" şeklinde konuştu. İdari çözüm bulunamazsa hukuki haklarını arayacaklarını da ekledi.

muhtarın savunması ve mevcut mescit iddiası:

Kızılcaot Köyü Muhtarı Hayrettin Ergün ise bölgedeki gelişmelerden Sinop Valiliği ve müftülüğün haberdar olduğunu belirtti. Ergün, 2017’de yapılan referandumun ardından 2024’te merkez değişikliğinin gerçekleştiğini doğruladı ancak söz konusu arazinin köy tüzel kişiliğine kayıtlı olduğunu söyledi.

Muhtar, "Bizim köy tüzel kişiliği adına orada 25 dönüm yerimiz var. Biz neden cami yapımına izin vermiyoruz? Zaten 300 metre ileride mescit var. Cami yapılacak dedikleri yerde bizim köyün yeri var. Tapu yetkisi biz de" açıklamasında bulundu ve iznin bu nedenle verilmediğini savundu.

Taraflar arasındaki bu hukuki ve idari anlaşmazlık, mahalle sakinlerinin temel hizmet talepleri ve cami ihtiyacıyla örtüşen bir kamu yararı tartışmasını gündeme getiriyor. Konuyla ilgili resmi mercilerin değerlendirmesi ile tarafların başvurularının sonuçlanması bekleniyor.

CAMİ YAPILMASI PLANLANAN YER