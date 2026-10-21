Dolar 49,5988 +0,03%
Euro 55,6673 -0,08%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.617,74 +0,18%
EUR/USD 1,1220 -0,18%
Brent Petrol 108,77 -0,02%
--°

Sinop'ta çeltik hasadı başladı: 32 bin tonluk beklentiyle üretim hareketlendi

Sinop’un Mertoğlu köyünde 40 bin dekarlık çeltik sahasında hasat başladı; TMO alımları ve 32 bin tonluk rekolte beklentisi üreticilere nefes aldırdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'ta çeltik hasadı başladı: 32 bin tonluk beklentiyle üretim hareketlendi

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop’un Mertoğlu köyünde yeni sezon çeltik hasadı resmen başladı. Kent genelinde yaklaşık 40 bin dekarlık alanda yürütülen üretimde bu yıl yaklaşık 32 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Hasat, bölge ekonomisi ve çiftçilerin gelirleri açısından önem taşıyor; kent Türkiye genelinde çeltik üretiminde altıncı sırada yer alıyor.

üretim, verim ve coğrafi dağılım:

Sinop’ta çeltik üretimini yaklaşık 900 çiftçi gerçekleştiriyor ve dekara ortalama 750 kilogram verim elde ediliyor. Üretim iki ana bölgede yoğunlaşıyor: Gökırmak havzasında Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçeleri; kıyı kesiminde ise Sinop merkez, Gerze ve Dikmen öne çıkıyor. Çeltik, su ürünleri ve orman ürünlerinin yanı sıra kentin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

pazar, alımlar ve altyapı gündemi:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni sezon çeltik alımlarına başladı; çeltiğin kilogram fiyatı çeşidine göre 32 ila 45 lira arasında değişiyor. Alım fiyatları, üreticilerin hasat dönemi gelirlerini ve pazarlama tercihlerini doğrudan etkiliyor. Bununla birlikte üretim yoğun emek ve su gerektirdiği için sulama imkanları, üretim maliyetleri ve tarımsal altyapı bölgenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Tarla içi yolların durumu, üretim alanlarına ulaşımı zorlaştırarak çiftçilerin iş yükünü ve maliyetlerini artırabiliyor. Bu nedenle Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve yerel yönetimler; tarla yollarının iyileştirilmesi ve sulama altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Ayrıca arazi toplulaştırması uygulamalarının yaygınlaşması, küçük parçalı arazilerin birleştirilmesi yoluyla verimliliği ve üretim maliyetlerinin kontrolünü kolaylaştırabilir. Bu çalışmaların üreticilerin hakları gözetilerek yürütülmesi hedefleniyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde düzenlenen hasat programında kent genelinde çeltik üretiminin genişliğine ve rekolte beklentisine dikkat çekerek çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diledi.

SİNOP&#039;TA YAKLAŞIK 900 ÇİFTÇİNİN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇELTİKTE, DEKAR BAŞINA ORTALAMA 750...

SİNOP'TA YAKLAŞIK 900 ÇİFTÇİNİN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇELTİKTE, DEKAR BAŞINA ORTALAMA 750 KİLOGRAM VERİM ELDE EDİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pendik’te tedarikçilere odaklı sanayi buluşması: PESİAD ikinci kez sahnedeydi
images

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sır...
images

Yeşilyurt'un 2027 bütçesi 8 milyarı aştı: etüt ve proje müdürlüğü kuruluyor
images

Adana ortak akılla 312 projeyle kalkınma rotasını çizdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konak operasyonunda 672 sikke, adli süreç başlatıldı

Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti

Pendik’te tedarikçilere odaklı sanayi buluşması: PESİAD ikinci kez sahnedeydi

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi