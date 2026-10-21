Sinop'ta çeltik hasadı başladı: 32 bin tonluk beklentiyle üretim hareketlendi

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop’un Mertoğlu köyünde yeni sezon çeltik hasadı resmen başladı. Kent genelinde yaklaşık 40 bin dekarlık alanda yürütülen üretimde bu yıl yaklaşık 32 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Hasat, bölge ekonomisi ve çiftçilerin gelirleri açısından önem taşıyor; kent Türkiye genelinde çeltik üretiminde altıncı sırada yer alıyor.

üretim, verim ve coğrafi dağılım:

Sinop’ta çeltik üretimini yaklaşık 900 çiftçi gerçekleştiriyor ve dekara ortalama 750 kilogram verim elde ediliyor. Üretim iki ana bölgede yoğunlaşıyor: Gökırmak havzasında Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçeleri; kıyı kesiminde ise Sinop merkez, Gerze ve Dikmen öne çıkıyor. Çeltik, su ürünleri ve orman ürünlerinin yanı sıra kentin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

pazar, alımlar ve altyapı gündemi:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni sezon çeltik alımlarına başladı; çeltiğin kilogram fiyatı çeşidine göre 32 ila 45 lira arasında değişiyor. Alım fiyatları, üreticilerin hasat dönemi gelirlerini ve pazarlama tercihlerini doğrudan etkiliyor. Bununla birlikte üretim yoğun emek ve su gerektirdiği için sulama imkanları, üretim maliyetleri ve tarımsal altyapı bölgenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Tarla içi yolların durumu, üretim alanlarına ulaşımı zorlaştırarak çiftçilerin iş yükünü ve maliyetlerini artırabiliyor. Bu nedenle Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve yerel yönetimler; tarla yollarının iyileştirilmesi ve sulama altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Ayrıca arazi toplulaştırması uygulamalarının yaygınlaşması, küçük parçalı arazilerin birleştirilmesi yoluyla verimliliği ve üretim maliyetlerinin kontrolünü kolaylaştırabilir. Bu çalışmaların üreticilerin hakları gözetilerek yürütülmesi hedefleniyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde düzenlenen hasat programında kent genelinde çeltik üretiminin genişliğine ve rekolte beklentisine dikkat çekerek çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diledi.

SİNOP'TA YAKLAŞIK 900 ÇİFTÇİNİN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇELTİKTE, DEKAR BAŞINA ORTALAMA 750 KİLOGRAM VERİM ELDE EDİLİYOR.