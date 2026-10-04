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Sinop’ta çocukların resimleri Filistinli yaşıtlarına umut taşıdı

Sinop’ta Sabahattin Ali Parkı'ndaki etkinlikte çocuklar, çizimleriyle barış, özgürlük ve umut mesajı vererek Filistinli yaşıtlarına destek oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop’ta çocukların resimleri Filistinli yaşıtlarına umut taşıdı

etkinliğin yapıldığı nokta ve katılım:

Sinop’ta düzenlenen Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliği Sabahattin Ali Parkında gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmanın bir parçası olarak kentteki çocukları bir araya getirdi.

çizimlerde öne çıkan temalar:

Katılımcılar yaptıkları resimlerde barış, özgürlük, kardeşlik ve umut temasını işledi. Basit imgeler ve canlı renklerle oluşturulan çalışmalar, Filistinli yaşıtlarına dayanışma ve moral mesajı gönderme amacı taşıdı.

mesajlar ve kamuoyuna vurgu:

Programda, çocukların diliyle hazırlanmış bir basın açıklaması okundu. Açıklamada Filistinli çocukların güvenli bir ortamda yaşama, eğitim görme, oyun oynama ve geleceğe umutla bakma haklarına dikkat çekildi ve Gazze'de yaşananların çocuklar üzerindeki etkilerinin gündemde tutulmasının önemi vurgulandı.

Etkinlik, ülke çapında 81 ili kapsayan eş zamanlı bir organizasyonun parçası olarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi. Sinop ayağına Sinop Valisi Mustafa Özarslan da katılarak programa destek verdi.

Çocukların çizimleri, gündelik yaşamın ötesinde duygulara ve dayanışmaya odaklanarak yerel düzeyde empati yaratmayı amaçladı; etkinlik, resim aracılığıyla sesini duyurmak isteyen çocukların bir araya geldiği bir platform sundu.

SİNOP’TA DÜZENLENEN &quot;FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZ&quot; ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLAR, YAPTIKLARI...

SİNOP’TA DÜZENLENEN "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZ" ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLAR, YAPTIKLARI RESİMLERLE BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE UMUT MESAJLARI VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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