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Sinop'ta cuma namazı sonrası bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Yeşilay Sinop Şubesi, Alaaddin Camii'nde cuma namazı sonrası YEDAM hizmetlerini ve teknoloji bağımlılığına karşı alınabilecek önlemleri anlatarak broşür dağıttı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop'ta cuma namazı sonrası bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Sinop'ta cuma namazı sonrası bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Sinop'ta Yeşilay Şubesi bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması düzenledi. Etkinlik, cuma namazının ardından Alaaddin Camii'nde gerçekleştirildi ve katılımcılara bağımlılıkla mücadeleye ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

YEDAM hizmetleri:

Çalışmada Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'ın sunduğu danışmanlık ve destek hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Vatandaşlara YEDAM aracılığıyla erişilebilecek rehberlik, danışmanlık ve başvuru süreçleri hakkında açıklamalar yapıldı.

teknoloji bağımlılığı ve bilgilendirme:

Etkinlik kapsamında teknoloji bağımlılığı konusu da ele alındı. Katılımcılara bilinçli ve dengeli teknoloji kullanımının önemi vurgulanarak, günlük hayatta uygulanabilecek önlemleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yeşilay Sinop Şubesi'nin toplumda bağımlılık türlerine karşı farkındalığı artırmaya yönelik bu tür bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SİNOP’TA YEŞİLAY TARAFINDAN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME...

SİNOP’TA YEŞİLAY TARAFINDAN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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