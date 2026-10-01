Sinop'ta denizde arama: kayıp polis memuru için geniş seferberlik

Sinop’ta teknede alabora: kayıp polis memuru için arama sürüyor

Sinop’un Yalı köyü açıklarında dün akşam meydana gelen tekne kazasında polis memuru Orhan Gazi Yetiş (38) hayatını kaybetti, meslektaşı Numan Şen (38) ise kayboldu. Olayın ardından bölgeye yoğun arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları:

Çalışmalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda Lala Sahili merkezli yürütülüyor. Bölgede emniyet, jandarma, AFAD, deniz polisi ve bölge balıkçılarının desteğiyle ekipler havadan, karadan, denizden ve su altında arama yapıyor. Operasyonda kullanılan ekip ve araçlar şunlar:

1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot, 2 takviye bot, 21 dalgıç, 75 sahil güvenlik personeli ve 65 jandarma personeli. Ayrıca Su Ürünleri Kontrol Teknesi, Demirciköy Balıkçı Kooperatifine bağlı balıkçı tekneleri ve 3 dron çalışmalara destek veriyor. Su altı aramalarında ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar kullanılıyor; ekipler kıyı şeridinde de arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Aileden açıklamalar:

Arama çalışmalarını olay yerinde takip eden Numan Şen’in Samsun’un Bafra ilçesinden gelen amcası Selami Şen, yeğeninden gelecek haberi beklediklerini söyledi: "Yeğenimizi aramak için geldik. Akşamdan beri de buradayız ama göremedik, hâlâ bulamadık. Herkes arıyor ama bulamadılar. Herkes ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık falan yoktu. Tekneyi hobi olarak almıştı. 16 yıldır da Sinop’ta görev yapıyor. Evli ve iki çocuğu var. Hanımı da perişan oldu. Akşamdan beri içimiz parçalandı, evde duramadık da buraya geldik"

Numan Şen’in diğer amcası Necati Şen ise olaydan kısa süre önce aileyle telefonla görüştüğünü anlattı: "Olaydan önce babası oğlunu aramış. Babası oğluna bir şey alacakmış, sonra da telefonda 'Yarın alırım' demiş. Kendisi de gelecekmiş bugün için ama 10 dakika sonra da bu haber geliyor".

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin bölgede aralıksız çalıştığını ve kayıp polis memuru Numan Şeni bulmak için yoğun çaba harcandığını bildirdi.

SİNOP’TA ALABORA OLAN TEKNEDE KAYBOLAN POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İ BULMAK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.