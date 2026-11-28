Sinop'ta saha buluşmalarıyla istişare ve değerlendirme

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen '2026 Yılı Saha Buluşmaları' kapsamında Sinop'ta din görevlilerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran ile Sinop İl Müftülüğünde görev yapan personel katıldı.

katılımcılar ve programın yapısı:

Program kapsamında din görevlileri ve farklı unvanlarda görev yapan personelin katıldığı konferansla, saha hizmetlerinin verimliliği, kurumsal gelişim ve ortak hedeflere yönelik değerlendirmeler yapıldı. Konferansın ardından "İstişare ve Gelişim" başlığı altında üç ayrı grup çalışması düzenlendi. İlk grupta Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve manevi danışmanlar bir araya gelerek saha tecrübeleri ve mesleki gelişim konularını ele aldı.

grup çalışmalarının öncelikleri:

İkinci grup çalışmasında vaizler, şube müdürleri, uzmanlar ve müftülük personeli hizmetlerin işleyişi ve kurum içi koordinasyon konularını değerlendirdi. Üçüncü grupta ise il müftüsü, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri il genelinde yürütülen din hizmetlerinin planlanmasına yönelik istişarelerde bulundu. Her grup, sahadaki uygulamaların güçlendirilmesine yönelik pratik öneriler ve gözlemler paylaştı.

Toplantı, din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurum içi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sahadaki hizmet kalitesinin ilerletilmesi hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Katılımcıların deneyim paylaşımı ve grup çalışmaları, yerel uygulamaların iyileştirilmesine dönük adımların belirlenmesine zemin hazırladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "2026 YILI SAHA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA SİNOP’TA DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIMIYLA İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.