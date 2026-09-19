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Sinop'ta gaziler günü töreni: vatan için verilen fedakarlıklar anıldı

Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle gaziler ve şehit yakınları anıldı; konuşmalar, çelenk sunumu ve şiir yer aldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop'ta gaziler günü töreni: vatan için verilen fedakarlıklar anıldı

Sinop'ta gaziler günü töreni

Sinop'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde bir anma töreni düzenlendi. Tören, katılımcıların saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Anıta çelenk sunumunu, Kaymakam Vekili Muhammed Serkan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez ile Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen gerçekleştirdi. Törene gaziler, şehit ve gazi yakınları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mehmet Özgen'in vurguları:

Dernek Başkanı Mehmet Özgen konuşmasında 19 Eylül'ün gaziler açısından taşıdığı öneme değindi. Özgen, Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Zaferi'nin ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşal rütbesi ve gazi unvanı verildiğini hatırlatarak bu tarihin Gaziler Günü olarak anıldığını belirtti.

Özgen, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin bütünlüğü uğrunda gösterdikleri fedakarlığın hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğini vurguladı ve genç nesillere vatan, bayrak ile birlik bilincinin aktarılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Kahraman gazilerimizin müstesna gününü kutluyor, her birine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Gerçek anlamda ülkemize kanlarıyla ve canlarıyla sahip çıkan şehitlerimize, gazilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Özgen ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı; yurt içi ve yurt dışı görev yapan Mehmetçiklere ile muharip gazilere sevgi, saygı ve şükranlarını sundu.

Programın kapanışı:

Tören kapsamında İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üçvş. Gökçay Avşar tarafından 'Yaşasın Kahraman Gazi' isimli şiir okundu. Etkinlik, katılımcıların anma ve saygı duruşuyla sona erdi.

SİNOP’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NÜN 105’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN...

SİNOP’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NÜN 105’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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