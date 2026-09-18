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Sinop'ta gazilere saygı yürüyüşü kortej halinde sokakları doldurdu

Sinop'ta Gaziler Günü'nde Sakarya Caddesi'nden Hükümet Meydanı'na kadar yapılan kortejde gaziler, askeri personel ve öğrenciler birlikte saygıyla yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sinop'ta gazilere saygı yürüyüşü kortej halinde sokakları doldurdu

Kortej Sakarya Caddesi'nden başladı:

Sinop'ta Gaziler Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, Sakarya Caddesi'nden başladı. Etkinlik, yoğun katılımın olduğu bir kortej şeklinde ilerledi ve Sinop Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve yürüyüş süreci:

Kortejde gazilerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, askeri personel ve öğrenciler yer aldı. Bando takımı yürüyüş boyunca çeşitli marşlar seslendirdi ve gaziler ile öğrenciler cadde boyunca birlikte yürüdü.

Hükümet Meydanı'nda sona erdi:

Sakarya Caddesi'nden başlayan kortej, Hükümet Meydanı'nda sona erdi. Alanda düzenlenen etkinlikte, gazilere yönelik saygı ve minnet duyguları ön plana çıkarıldı ve katılımcılar günün anlamına uygun bir programla korteji tamamladı.

SİNOP’TA GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA GAZİLERİN ONURUNA DÜZENLENEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, YOĞUN KATILIMLA...

SİNOP’TA GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA GAZİLERİN ONURUNA DÜZENLENEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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