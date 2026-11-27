Sinop'ta amaç ve düzenleyici kurum:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen İş Hayatına Uyum Semineri, gençlerin çalışma hayatına adaptasyonunu, bağımsız yaşama hazırlığını ve ekonomik bilinçlenmesini hedefledi.

Eğitimde iş hukuku ve mesleki kurallar:

Program kapsamında katılımcılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile disiplin süreçleri anlatıldı. Ayrıca iş yerinde uyum için protokol ve görgü kuralları üzerinde detaylı bilgiler verildi.

Bireysel yetkinlikler ve iletişim becerileri:

Eğitimde etkili iletişim, beden dili, insan ilişkileri, öfke kontrolü ve stresle baş etme yöntemleri ele alındı. Gençlere sosyal medya kullanımı ve hukuki boyutları hakkında da uyarılar yapıldı.

Ekonomik farkındalık ve bağımsız yaşam becerileri:

Seminerde katılımcılara bütçe yönetimi, ihtiyaçların önceliklendirilmesi, bilinçli para harcama, kredi kartı kullanımı ve kefil olmanın doğurabileceği sonuçlar hakkında pratik bilgiler aktarıldı. Amaç, gençleri ekonomik açıdan daha hazırlıklı bireyler haline getirmekti.

Programın kapanışı:

Bakım sonrası rehberlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim, katılımcıların geri bildirimleriyle birlikte verimli bir şekilde tamamlandı ve gençlerin iş hayatında karşılaşabileceği durumlara ilişkin farkındalık düzeyinin yükseldiği belirtildi.

SİNOP’TA GENÇLERİN İŞ HAYATINA UYUM SAĞLAMALARI, BAĞIMSIZ YAŞAMA HAZIRLANMALARI VE EKONOMİK BİLİNÇ KAZANMALARI AMACIYLA "İŞ HAYATINA UYUM SEMİNERİ" DÜZENLENDİ.