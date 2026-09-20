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Sinop'ta hareketsiz bulunan doğan gece boyunca korunup sabah tedaviye sevk edildi

Sinop'ta AFAD binası önünde bulunan yaralı doğan 112'ye bildirildi; Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sabah teslim alıp tedaviye yönlendirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta hareketsiz bulunan doğan gece boyunca korunup sabah tedaviye sevk edildi

Sinop'ta hareketsiz bulunan doğan gece boyunca korunup sabah tedaviye sevk edildi

Sinop'ta, AFAD İl Müdürlüğü binası önünde gece saatlerinde yerde hareketsiz halde bulunan bir yırtıcı kuşun yapılan kontrolde yaralı olduğu belirlendi. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gece boyunca kuşun zarar görmemesi amacıyla çevredekiler tarafından bir kutuya alınarak güvenli bir alanda muhafaza edildi.

olayın tespit ve ilk müdahalesi:

Gece boyunca kutuda tutulan kuşun sabah saatlerinde kontrolü için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemede söz konusu yırtıcı kuşun bir doğan olduğu ve uçamadığı bildirildi. Ekipler, kuşun taşınması sırasında strese ve ilave yaralanmaya yol açmamak için dikkatli davranarak güvenli taşıma prosedürlerini uyguladı.

tedavi süreci ve izleme:

Doğa Koruma ekipleri yaralı doğanı teslim alarak gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla tedavi altına aldı. Kuşun tıbbi durumu ve iyileşme süreci, yapılacak ayrıntılı tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, vahşi yaşamda karşılaşılan yaralı hayvanlarda halkın ilk anda 112 veya ilgili koruma birimlerine haber vermesinin önemine dikkat çekti.

Olay, yerel ekiplerin koordineli müdahalesi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde doğanın güvenli bir şekilde profesyonellere teslim edilmesiyle sonuçlandı. Yaralı doğanın durumu, tedavi ve gözlem sürecinin bitiminde kamuoyuyla paylaşılacak.

SİNOP’TA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ÖNÜNDE YARALI HALDE BULUNAN DOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR...

SİNOP’TA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ÖNÜNDE YARALI HALDE BULUNAN DOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ TARAFINDAN TESLİM ALINARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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