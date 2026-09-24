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Sinop’ta hasta hakları uygulamalarını güçlendirmeye yönelik kapsamlı eğitim

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nün hasta hakları birim sorumlularına yönelik hizmet içi eğitiminde başvuru, değerlendirme, iletişim ve koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop’ta hasta hakları uygulamalarını güçlendirmeye yönelik kapsamlı eğitim

Eğitimin kapsamı:

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Hasta Hakları Birim Sorumluları için düzenlenen hizmet içi eğitim programı, sağlık tesislerinde yürütülen hasta hakları uygulamalarına odaklandı.

İçerik ve uygulama odakları:

Eğitimde hasta hakları uygulamaları, başvuru ve değerlendirme süreçleri ile hasta ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimin önemi vurgulandı. Uygulamada karşılaşılan konular örnek olaylar üzerinden tartışılarak pratik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Koordinasyon ve değerlendirme:

Program kapsamında Hasta Hakları Birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. Katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından eğitim sona erdi.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLULARINA YÖNELİK HİZMET...

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLULARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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