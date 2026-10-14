Sinop'ta hayırsever desteğiyle Kızılay'ın yeni kan alma birimi açıldı

Yeni kan alma birimi resmen hizmete girdi:

Sinop Merkez Yeni Mahalle, Barış Manço Parkı içinde yer alan ve 10 Ağustos'tan bu yana kan bağışı kabul eden Türk Kızılay Mehmet Küçükbaş Kan Alma Biriminin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dört yatakla hizmet veren birim, yıllık olarak 2 bin 400 ünite gönüllü kan bağışı hedefliyor.

Merkez, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin beşinci kan alma birimi olma özelliğini taşıyor. Yapım ve donanım giderlerinin tamamı hayırsever Mehmet Küçükbaş tarafından karşılandı; açılışta protokol üyeleri birimi gezerek çalışanlarla ve bağışçılarla sohbet etti.

Kurumun önemi ve yerel değerlendirmeler:

Sinop Vali Yardımcısı Cevat Gün, törende Kızılay'ın toplum nezdindeki önemine vurgu yaparak kurumların toplumsal güven ve tecrübe ile şekillendiğini belirtti. Gün, Kızılay için şunları söyledi: «Toplumların, milletlerin onlarca yıl, belki yüzyıllar boyunca biriktirdikleri tecrübeyle büyüttükleri kıymetli kurumları vardır. Bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmez belki. Kızılay da bu kurumlarımızdan biridir. Milletin teveccühüyle, milletin nezdindeki itibarıyla milletten aldığı yardımı zor günde, kara günde, afetlerde, depremlerde, ümitsizliğe kapıldığımız zamanlarda yine milletin refahı, ferahı için milletin hizmetine sunan kurumlarımızın başında gelir Kızılay’ımız».

Gün ayrıca bu tür kurumların günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ifade ederek, hayırsever desteğinin Kızılay'a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi ve Mehmet Küçükbaş'ın katkısının Sinop için değer taşıdığını vurguladı.

Kızılay'ın ülke çapındaki çalışmaları ve yatırımlar:

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türkiye'nin güvenli kan temini konusunda diğer ülkelere örnek olduğunu belirtti. Can, kan hizmetlerindeki ilerlemelerin yeni yatırımları beraberinde getirdiğini anlatarak İstanbul Silivri'de kan torbası üretimine yönelik bir fabrikanın bu yıl sonunda faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti ve «İnşallah bu yılın sonunda İstanbul Silivri’de kan torbası fabrikası hayata geçecek ve biz yılda 3,5 milyon adet kan torbasını yurt dışından almaktan kurtulacağız» diye konuştu.

Can, Ankara Çubuk'ta planlanan plazma fabrikasına da değinerek düzenli bağışların ve kan hizmetlerindeki başarının bu tür yatırımlara zemin hazırladığını söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Can, bağışların ülke çapında sürdürülen toplama, test ve dağıtım sürecine sağlanan hayati katkıya işaret etti ve kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Can ayrıca ülke genelinde 350 noktada kan toplandığını, toplanan kanların her gün aynı gün içinde 18 noktaya taşınıp bölge laboratuvarlarında test edilerek 1.500 ile 1.600 hastaneye ulaştırıldığını anlattı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmazın TBMM'deki kanun teklifi çalışmaları nedeniyle programa katılamadığı ve selamlarının iletildiği aktarıldı.

Yerel hedefler ve bağışçılara çağrı:

Türk Kızılay Sinop İl Merkezi Başkanı Kemal Albayrak, birimin 10 Ağustos'tan bu yana faaliyette olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak, kanın alternatifi olmadığını vurgulayarak «Kan üretilemez, ancak bir insandan başka bir insana bağışlanabilir. Bu yüzden biz ‘Birbirimize candan bağlıyız’ diyoruz. Çünkü kan bağışı, birbirini tanımayan insanları görünmez bir bağla birbirine bağlamaktadır» ifadelerini kullandı.

Albayrak, merkez sayesinde kan bağışına erişimin kolaylaşacağını, düzenli bağışçılarla bağların güçleneceğini ve ilk kez verecek olan vatandaşların sürece katılacağını belirtti. Ayrıca Türk Kızılay'ın 2025 yılında 3 milyondan fazla kan bağışı aldığını hatırlatarak bunun toplumdaki sorumluluk bilincinin göstergesi olduğunu söyledi.

Albayrak, hayırseverin katkısını yalnızca maddi bir destek olarak görmemek gerektiğini vurgulayarak Mehmet Küçükbaş için şunları kaydetti: «Sayın Mehmet Küçükbaş’ın yaptığı bağış, bu birimin ortaya çıkmasına ve Sinop’ta kan bağışı hizmetinin daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlamıştır. Belki bugün burada onun bağışını bir bina olarak görüyoruz. Ancak asıl değerini bundan sonra, yıllar sonra burada alınacak kanlarla göreceğiz. Bir çocuğun, bir annenin, bir babanın, bir hastanın hayatına dokunacak her kan bağışında Mehmet Küçükbaş’ın da bir izi olacaktır».

Törende konuşan hayırseverin torunu Mehmet Küçükbaş da dedesinin adının birimde yaşatılmasından gurur duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Açılışa Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, bağışçının ailesi, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni merkez, Sinop'ta kan bağışı altyapısını güçlendirmeyi, bağışçı erişimini kolaylaştırmayı ve bölge ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Yerel yetkililer ve Kızılay yetkilileri, gönüllü bağışların devam etmesi çağrısını yineleyerek birimin bölge sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

SİNOP’TA 10 AĞUSTOS’TAN BU YANA KAN BAĞIŞI KABUL EDEN MEHMET KÜÇÜKBAŞ KAN ALMA BİRİMİ’NİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DÖRT YATAKLA HİZMET VEREN BİRİMDE YILDA 2 BİN 400 ÜNİTE KAN BAĞIŞI ALINMASI HEDEFLENİYOR.