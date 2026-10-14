Sinop'ta hayırsever destekli kan alma birimi hizmete girdi

açılış töreni:

Sinop Merkez Yeni Mahalle'deki Barış Manço Parkı içinde yer alan Türk Kızılay Mehmet Küçükbaş Kan Alma Biriminın resmi açılışı gerçekleştirildi. Birim, 10 Ağustos'tan bu yana bağış kabul ediyor ve dört yatakla hizmet veriyor. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; açılış kurdelesi duaların ardından kesildi.

Merkezin yapım ve donanım giderlerinin tamamı hayırsever Mehmet Küçükbaş tarafından karşılandı. Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin beşinci kan alma birimi olan tesisin faaliyete geçmesiyle Sinop'ta kan bağışına erişimin kolaylaşması ve hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

Sinop Vali Yardımcısı Cevat Gün, törendeki konuşmasında Kızılay'ı milletin güveniyle ayakta duran ve zor günlerde halkın hizmetine koşan kurumlar arasında tanımladı. Gün, bu tür kurumların günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayarak, hayırsever bağışların Kızılay'a duyulan güvenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise Türkiye'de güvenli kan temini çalışmalarının diğer ülkelere örnek olduğunu belirterek, bu alandaki yatırımların sürdüğünü aktardı. Can, İstanbul Silivri'de planlanan kan torbası fabrikasının yıl sonunda faaliyete geçmesinin hedeflendiğini ve yılda 3,5 milyon adet kan torbasının yurt dışından alınmasından kurtulmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca Ankara'nın Çubuk ilçesindeki plazma fabrikası projesine de değinildi ve düzenli bağışların bu yatırımlara katkı sağladığı ifade edildi.

Türk Kızılay Sinop İl Merkezi Başkanı Kemal Albayrak, birimin 10 Ağustos'tan bu yana aktif olduğunu, resmi açılışın ise mutluluk verici olduğunu belirtti. Albayrak kanın üretilemeyeceğini, ancak bir insandan diğerine bağışlanabileceğini hatırlatarak, 'Birbirimize candan bağlıyız' mesajını verdi.

Albayrak, birimin yıllık hedefinin 2 bin 400 ünite gönüllü kan bağışı olduğunu; birimin kan bağışına erişimi kolaylaştıracağını, düzenli bağışçılarla bağları güçlendireceğini ve ilk kez bağış yapacakları sisteme dâhil edeceğini söyledi. Ayrıca Türk Kızılay'ın 2025 yılında 3 milyondan fazla kan bağışı aldığı bilgisi, toplumda gelişen sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak vurgulandı.

Hayırsever Mehmet Küçükbaşın torunu da dedesinin adının tesise verilmesinden duyduğu gururu dile getirdi. Tören sonrası protokol üyeleri birimi gezdi ve bağışta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Açılışa Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, hayırseverin ailesi, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop'ta hizmete giren bu merkez, bölgedeki kan toplama ağına katkı sağlayacak ve Kızılay'ın günlük toplama, test ve dağıtım süreçlerine destek olacaktır. Yetkililer, kanın yapılamayan bir ürün olduğuna dikkat çekerek toplumdan düzenli bağış çağrısını yineledi ve birimin uzun vadede hayat kurtaran bağışlara aracılık edeceğinin altını çizdi.

Sinop'ta Kızılay Kan Alma Birimi'nin resmi açılışı yapıldı