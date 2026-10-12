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Sinop'ta hükümlüler kamu hizmetinde: topluma kazandırma projesi yaygınlaşıyor

Sinop Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak projesiyle açık ceza infaz kurumundaki gönüllü hükümlüler kamu kurumlarında çalışarak meslek ediniyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop'ta hükümlüler kamu hizmetinde: topluma kazandırma projesi yaygınlaşıyor

Sinop'ta hükümlülerin topluma kazandırılması projesi değerlendirildi

Sinop Valiliği ile Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde yürütülen Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Projesi kapsamında yürütülen uygulamalar son toplantıda ele alındı. Proje, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve gönüllü olan hükümlülerin toplumla yeniden bütünleşmesini hedefliyor.

Projenin uygulama biçimi:

Projede, açık ceza infaz kurumunda bulunan gönüllü hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılıyor. Bu çalışmalar sırasında hükümlülerin çalıştıkları günler denetimli serbestlik tedbiri sürelerinden düşülüyor ve kendilerine, işyurtlarında çalışan usta hükümlülerle eşdeğer ücret ödeniyor. Sistemin denetimli bir çerçevede yürütülmesi güvenlik ve şeffaflık açısından önem taşıyor.

Beklenen kazanımlar ve sürdürülebilirlik:

Projenin amaçları arasında hükümlülerin topluma uyum sağlaması, rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi, meslek edinmeleri ve zamanlarını verimli değerlendirmeleri bulunuyor. Ayrıca iş birliği protokolü kapsamında köy yaşam merkezlerinin yapım, bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle hem kamu altyapısına katkı sağlanıyor hem de hükümlülere pratik mesleki deneyim kazandırılıyor.

Ziyarette proje kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine de yer verildi; Sinop Valisi Mustafa Özarslan ile Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin birlikte, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'u ziyaret etti. Görüşmede uygulamanın işleyişi, denetim mekanizmaları ve projenin yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Yetkililer, projenin arzulanan toplumsal geri dönüşümü sağlaması için katılımcı kurumlarla koordinasyonun artırılacağını ve uygulamanın izleme-değerlendirme süreçlerinin güçlendirileceğini belirtti. Projenin sürdürülebilirliği ve katma değer üretmesi, hem hükümlülerin hem de kamu hizmetlerinin yararına olacak şekilde planlanıyor.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, VALİ YARDIMCISI MUHAMMED SERKAN ŞAHİN İLE BİRLİKTE SİNOP CUMHURİYET...

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, VALİ YARDIMCISI MUHAMMED SERKAN ŞAHİN İLE BİRLİKTE SİNOP CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLCAY AKSOY’U ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE, PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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