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Sinop'ta iki yıllık spor, müzik ve sanat programı dijital bağımlılıkla mücadelede olumlu sonuçlar verdi

Sinop'ta iki yıllık spor, müzik ve sanat programı bilimsel verilerle değerlendirildi; yaklaşık 1.500 çocuk sosyal uyum ve dijital bağımlılık riskinde olumlu ilerleme gösterdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinop'ta iki yıllık spor, müzik ve sanat programı dijital bağımlılıkla mücadelede olumlu sonuçlar verdi

Sinop'ta uygulama ve bilimsel değerlendirme

Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkal Aslanoğlu öncülüğünde yürütülen iki yıllık programın sonuçları, yapılan saha çalışmaları ve hazırlanan raporlarla şehirde değerlendirildi. Proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen spor, müzik ve sanat faaliyetlerinin çocuklar üzerindeki etkileri toplantıda paylaşıldı.

Bilimsel bulgular:

Aslanoğlu, saha çalışmalarında gençlik merkezleri ve ilçe müdürlükleriyle iş birliği yaparak elde edilen verilerin derlendiğini belirtti. Değerlendirmede öne çıkan başlıklardan biri dijital bağımlılık oldu; araştırma, yaş, yalnızlık, sosyal destek eksikliği, aile içi sorunlar ve düşük öz denetimin bu riskin temel belirleyicileri arasında bulunduğunu gösterdi. Araştırma ekibi, çocukların spor, müzik ve sanat faaliyetlerine düzenli katılımının bu risk faktörlerini azaltabileceğine dikkat çekti.

saha uygulamaları ve katılım:

Toplantı, Sinop Gençlik Merkezi'nde düzenlendi; program boyunca yürütülen faaliyetlerden görüntüler izlenirken, gitar eğitimi alan öğrenciler de dinleti sundu. Vali Mustafa Özarslan toplantıda, çocukların okul dışı zamanlarının güvenli ve sağlıklı etkinliklerle değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Özarslan, çalışmanın kent genelinde yaklaşık 1.500 çocuğu çeşitli faaliyetlerle buluşturduğunu ve amaçlarının çocukların sosyal çevrelerini güçlendirip yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Toplantıda sunulan rapor, uygulamaların sosyal uyum, fırsat eşitliği ve davranışsal risklerin azalması açısından katkı sağladığı değerlendirmesini içeriyor. Katılımcılar, saha verilerinin politika yapıcılar ve yerel paydaşlar için yol gösterici olacağını belirtti.

Program, çocuklarla birlikte pasta kesilmesiyle sona erdi; toplantı, hem uygulama örneklerini hem de bilimsel sonuçları bir arada sunarak projeyi geleceğe taşımaya yönelik adımların tartışılmasına zemin hazırladı.

SİNOP&#039;TA ÇOCUKLARIN SPOR, MÜZİK VE SANAT FAALİYETLERİYLE DESTEKLENMESİNE YÖNELİK İKİ YILLIK...

SİNOP'TA ÇOCUKLARIN SPOR, MÜZİK VE SANAT FAALİYETLERİYLE DESTEKLENMESİNE YÖNELİK İKİ YILLIK ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI BİLİMSEL VERİLERLE DEĞERLENDİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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