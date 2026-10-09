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Sinop'ta Kalebağı mesire alanında sincabın doğayla buluşması

Boyabat'taki Kalebağı Mesire Alanı'nda yürüyüş yapanların objektifine yansıyan sincap, ağaçlar arasında dolaşırken ziyaretçilerin ilgisini çekti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta Kalebağı mesire alanında sincabın doğayla buluşması

Kalebağı mesire alanında yürüyüş yolunda görülen sincap

Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan Kalebağı Mesire Alanı, doğal yaşamın sürpriz anlarına ev sahipliği yaptı. Yürüyüş yolunda görülen sincap, ağaçların arasında hoplayıp zıplarken vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Doğal yaşamın sevimli anları:

Ziyaretçiler, mesire alanının yeşil dokusu içinde kısa süreliğine ortaya çıkan sincabı görüntüledi. Hayvanın çevik hareketleri ve yeşillikler arasındaki görünümü, kötü hava koşullarının olmadığı günlerde doğayla iç içe vakit geçirenler için çekici bir anı oluşturdu.

Kalebağı'nın ziyaretçi profilinde önemi:

Kalebağı Mesire Alanı, Boyabat'ın doğal güzellikleri arasında sayılıyor ve bölge sakinleri ile gelen turistlerin yürüyüş, piknik ve doğa gözlemi için tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Sincabın görüntülenmesi, alanın sadece rekreasyon değil aynı zamanda canlı türleri gözlemleme imkânı sunduğunu da gösterdi.

Gözlemi yapanlar, kısa video ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bölgedeki doğal yaşamın korunmasının önemine dair farkındalık oluşturmaya katkı sağladı. Ziyaretçiler, mesire alanının temiz tutulması ve doğal dengenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kalebağı Mesire Alanı, yeşil alanları ve doğal yaşamı koruma çabalarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor; bölgedeki canlı çeşitliliği ise zaman zaman bu tür hoş sürprizlerle kendini gösteriyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDEKİ KALEBAĞI MESİRE ALANINDA, YÜRÜYÜŞ YOLUNDA GÖRÜLEN BİR SİNCAP İLGİ...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDEKİ KALEBAĞI MESİRE ALANINDA, YÜRÜYÜŞ YOLUNDA GÖRÜLEN BİR SİNCAP İLGİ ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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