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Sinop'ta Karacaören köyünde bacanın tutuşması dört kişiyi hastanelik etti

Sinop'un Boyabat ilçesi Karacaören köyünde bacanın tutuşması sonrası sobadan yoğun duman sızdı; 2'si çocuk 4 kişi kapıda mahsur kalıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta Karacaören köyünde bacanın tutuşması dört kişiyi hastanelik etti

olayın gelişimi:

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde, 4 katlı bir binanın ikinci katında bacanın tutuşması sonucu sobadan yoğun duman sızdı. Dumanı fark eden evdekiler dışarı çıkmak istedi; ancak kapının bir türlü açılmaması üzerine panik yaşandı. Evde bulunan 2'si çocuk, 4 kişi kapıda mahsur kaldı ve yardım istendi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Boyabat İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılırken, evde bulunan kişilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

hastane ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.G., İ.G., Y.B. ve Z.B. ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BACANIN TUTUŞMASI SONUCU SOBADAN SIZAN DUMANDAN ETKİLENEN 2’Sİ ÇOCUK 4...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BACANIN TUTUŞMASI SONUCU SOBADAN SIZAN DUMANDAN ETKİLENEN 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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