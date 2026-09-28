Dolar 48,9659 +0,10%
Euro 55,7124 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.567,14 -3,46%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 97,77 +0,34%
--°

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

Sinop Camikebir Mahallesi'nde motokuryenin, Kapanyeri Sokak'tan çıkan 57 ACC 380 plakalı kamyonetin sağ ön tekerine çarpması sonucu hafif yaralandığı kaza görüntülendi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 18.10 sıralarında Sinop Camikebir Mahallesi Batur Caddesi’nde meydana geldi. Batur Caddesi’nden Barbaros Caddesi istikametine seyreden motokurye, Kapanyeri Sokak’tan Batur Caddesi’ne çıkan G.Ü. idaresindeki 57 ACC 380 plakalı kamyonetin sağ ön tekerlek bölümüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı motokurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

görüntüler ve müdahale:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin kamyonete çarpma anı ve motokuryenin yere düşmesi yer aldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza yerinde düzenlemeler yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik yönlendirmesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sürdürüldü.

SİNOP’TA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAFİF...

SİNOP’TA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van havalimanında şüpheli yolcuda 2 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu
images

Adıyaman'da kız grupları kavga etti: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
images

Havalimanında icra operasyonu: Caspian Airlines'ın EP-KPB tescilli uçağı haczedi...
images

Yağış nedeniyle kayganlaşan yol şarampole sürdü: Karabük'te 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan: fon piyasasındaki sorun sınırlı, finansal sistemimiz sağlam

Van havalimanında şüpheli yolcuda 2 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu

Mavinin derinlikleri dome gösterimi öğrencilerle buluştu

Adıyaman'da kız grupları kavga etti: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi