Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 18.10 sıralarında Sinop Camikebir Mahallesi Batur Caddesi’nde meydana geldi. Batur Caddesi’nden Barbaros Caddesi istikametine seyreden motokurye, Kapanyeri Sokak’tan Batur Caddesi’ne çıkan G.Ü. idaresindeki 57 ACC 380 plakalı kamyonetin sağ ön tekerlek bölümüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı motokurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

görüntüler ve müdahale:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin kamyonete çarpma anı ve motokuryenin yere düşmesi yer aldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza yerinde düzenlemeler yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik yönlendirmesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sürdürüldü.

SİNOP’TA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN KAMYONETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.