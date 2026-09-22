Sinop'ta nöbet geçirip yoldaki otomobile çarpan genç yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası olduğu öğrenilen genç, cadde kenarında telefonuna baktığı sırada aniden fenalaştı.

Bu sırada H.D. yönetimindeki 57 ACG 914 plakalı seyir halindeki otomobile yandan çarpan genç, çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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