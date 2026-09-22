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Sinop'ta nöbet geçirip yoldaki otomobile çarpan genç yaralandı

Sinop'ta telefonuna bakarken epilepsi krizi geçiren genç, 57 ACG 914 plakalı otomobile çarparak yaralandı; sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta nöbet geçirip yoldaki otomobile çarpan genç yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası olduğu öğrenilen genç, cadde kenarında telefonuna baktığı sırada aniden fenalaştı.

Bu sırada H.D. yönetimindeki 57 ACG 914 plakalı seyir halindeki otomobile yandan çarpan genç, çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sinop’ta epilepsi krizi geçiren genç otomobile çarptı

Sinop’ta epilepsi krizi geçiren genç otomobile çarptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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