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Sinop’ta ortak denetimde yolcu araçlarına sıkı takip: 7 araca idari işlem

Sinop merkezde polis, jandarma, milli eğitim ve esnaf odası katılımıyla yapılan müşterek denetimde 83 ticari yolcu aracı kontrol edildi; 7 araca idari işlem uygulandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop’ta ortak denetimde yolcu araçlarına sıkı takip: 7 araca idari işlem

Sinop’ta ortak denetimde yolcu araçlarına sıkı takip: 7 araca idari işlem

Sinop merkezinde gerçekleştirilen müşterek denetimde, yolcu taşımacılığı yapan araçların kurallara uygunluğu ve trafik güvenliği ön planda tutuldu. Denetimlerde eksikliği tespit edilen toplam 7 araç hakkında idari işlem uygulandı.

denetimin yapıldığı nokta ve katılımcılar:

Kontroller, Fatih Caddesi Nokta Kavşağında yapıldı. Denetime; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri ile zabıta ekipleri katıldı. Ekiplerin müşterek çalışması, denetim kapsamının geniş ve koordineli olmasını sağladı.

kontrol edilen araç sayısı ve sonuçlar:

Denetimlerde dolmuş, taksi ve servislerden oluşan toplam 83 araç kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata veya trafik kurallarına uymadığı belirlenen 7 araca idari işlem uygulandı. Uygulanan işlemlerin türüne ilişkin detaylar yetkililerce belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların güvenli ve huzurlu seyahat edebilmesi için bu tür kontrollerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Denetimlerin trafik güvenliğini artırma, eksiklikleri tespit etme ve gerekli yaptırımları uygulama amacı taşıdığı belirtildi.

SİNOP&#039;TA TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 83 ARAÇ...

SİNOP'TA TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 83 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLEN 7 ARACA İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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