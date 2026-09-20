Sinop'ta Osmaniye Mahallesi'nde elektrikli bisikletten düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta elektrikli bisiklet kazası

Sinop'un Osmaniye Mahallesinde elektrikli bisikletle seyir halinde olan bir çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle çocuk yaralandı ve çevredekiler durumu ekiplerine bildirdi.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, yaralanan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

müdahale ve tedavi:

İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşmenin nedeni ise henüz belirlenemedi.

OLAY YERİ