Toplantının gündemi:

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat başkanlığında, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yürütülen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Hastane yöneticilerinin katıldığı oturumda hizmet akışı ve hasta erişimi öncelikli konular olarak ele alındı.

veri, poliklinik ve randevu yönetimi:

Toplantıda hastanenin güncel hizmet verileri ile poliklinik faaliyetleri masaya yatırıldı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında yürütülen çalışmalar ve randevu planlamalarının etkinleştirilmesi için uygulamadaki ihtiyaçlar tartışıldı; amaç, randevu süreçlerini hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmaktır.

hizmet kapasitesi, koordinasyon ve kalite:

Katılımcılar, mevcut hizmet kapasitesinin etkin kullanımı, birimler arası koordinasyon ile hizmet kalitesinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik öneriler ve hasta memnuniyetini yükseltmeye dönük adımlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

şehit yakınları ve gazilere erişim kolaylığı:

Özellikle şehit yakınları ve gazilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin kolaylaştırılması ve sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi konusu öne çıktı. Katılımcılar, bu grupların öncelikli erişiminin sağlanması için süreçlerin sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda, alınan kararların uygulanmasıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin geliştirilmesi ve genel vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflendi. Hastane yöneticileri, belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulama takvimleri hazırlamayı kararlaştırdı.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. SEMİH CANPOLAT BAŞKANLIĞINDA, SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.