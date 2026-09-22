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Sinop'ta Sahil Güvenlik'ten kıyı devriyesi: gezi teknelerine uzaktan denetim

Sinop'ta Sahil Güvenlik botu, kıyıdaki gezi teknelerini yanaşmadan uzaktan gözlemleyip devriye yaptı; deniz güvenliğinin sağlanması hedeflendi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop'ta Sahil Güvenlik'ten kıyı devriyesi: gezi teknelerine uzaktan denetim

Sinop'ta kontrol ve devriye:

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, Sinop kıyı kesiminde devriye faaliyeti gerçekleştirerek bölgede faaliyet gösteren gezi teknelerini uzaktan gözlemledi. Devriye sırasında teknelere yanaşılmadan yapılan izlemlerle, denizdeki hareketlilik ve seyrin düzeni takip edildi.

uzaktan gözlem ve uygulama:

Bot, gezi teknelerinin bulunduğu bölgede bir süre seyir yaparak uzaktan kontrol uyguladı. Bu yöntemle hem ekiplerin güvenliği korunmuş hem de deniz trafiği ve olası anormal durumlar değerlendirildi.

hedef: deniz güvenliğinin sağlanması:

Yürütülen faaliyet kapsamında amaç, deniz güvenliğinin sağlanması ve potansiyel risklerin erken tespiti olarak ifade edildi. Uzaktan yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından Sahil Güvenlik botu kıyı kesimindeki devriyesine devam etti.

SİNOP’TA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA AİT BOT, KIYI KESİMİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEZİ TEKNELERİNİ...

SİNOP’TA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA AİT BOT, KIYI KESİMİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEZİ TEKNELERİNİ UZAKTAN KONTROL ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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