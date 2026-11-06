Sinop'ta sahte emniyetçi şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları telefonla arayıp para gönderilmesini sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.

Operasyon ve gözaltılar:

Edinilen bilgilere göre, 3 Kasım tarihinde Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kimlik ve adresleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan A.K., E.A., İ.E.T., H.Ş.Ç. ve A.E. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklama kararı verildi.

Diğer şüphelilerden V.C. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, yabancı uyruklu olduğu belirtilen A.A. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. İfade işlemlerinin ardından diğer 10 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İddia, mali tespitler ve soruşturma bulguları:

Soruşturmada, şüphelilerin 14 Mart tarihinde iki vatandaşı telefonla arayıp kendilerini emniyet personeli ve savcı olarak tanıttıkları; söz konusu kişilerin toplam 1 milyon 200 bin lira tutarındaki parayı şüphelilerin hesaplarına göndermesini sağladıkları iddia edildi.

Yürütülen teknik takip ve banka hesabı incelemelerinde ise şüphelilerin hesaplarına toplam 270 milyon 315 bin 783 lira 24 kuruş tutarında para girişi olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerindeki incelemeler devam ediyor.

SİNOP'TA POLİS VE SAVCI YALANIYLA 2 KİŞİYİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5'İ TUTUKLANDI.