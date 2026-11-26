Toplumsal farkındalık için bir araya gelindi:

Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte, kent sakinleri bilgilendirme stantlarında bir araya getirildi. Etkinlikte sergilenen 'Sessiz Sandalyeler Enstalasyonu', şiddet nedeniyle yarım kalan yaşamları ve kesintiye uğrayan hikâyeleri simgeleyerek dikkat çekti.

Etkinliğin içeriği:

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) temsilcileri vatandaşlara şiddetle mücadele, korunma yolları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçilere sunulan materyaller ve birebir bilgilendirmelerle, sorular yanıtlandı ve yönlendirmeler yapıldı.

Destek ve iletişim kanalları:

Etkinlikte kurumların koordineli çalışmasının önemi vurgulandı; mağdur kadınların destek mekanizmalarına hızlı erişimi için 112, ALO 182, ŞÖNİM birimleri ve KADES uygulamasının rolü öne çıkarıldı. Yetkililer, bu kanalların acil durumlar ve süreç takibi açısından hayati olduğunu belirtti.

Organizasyon, yalnızca farkındalık arttırmayı değil aynı zamanda başvuru yollarını somutlaştırmayı amaçladı; amaç, şiddet mağdurlarının güvenli ve koordineli bir destek ağına ulaşmasını sağlamaktır. Etkinlik, toplumun her kesimini sürecin parçası olmaya davet ederek şiddet karşıtı iletişimi güçlendirmeyi hedefledi.

SİNOP’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULARAK VATANDAŞLARA YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKTE, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YARIM KALAN HAYATLARINI SİMGELEYEN "SESSİZ SANDALYELER ENSTALASYONU" DA VATANDAŞLARIN İLGİSİNE SUNULDU.