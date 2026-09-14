Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı

Sinop'ta ev içinde yaşanan olay:
Saat 14.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Tekinoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, evinde sinir krizi geçiren E.A. cam kırılması sonucu elinden yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.
Olay yeri ve ilk bulgular:
Yakınlarının fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanmanın cam kırılması sonucu oluştuğu, olayın başka bir üçüncü kişiye dair bilgi içermediği bildirildi.
Müdahale ve hastaneye sevk:
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tedavi sürecine ilişkin detayları hastane açıklamasına bırakırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
SİNOP’TA EVİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİREN BİR KİŞİ, KIRILAN CAM NEDENİYLE ELİNDEN YARALANDI. YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.
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