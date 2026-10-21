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Sinop'ta SİPER atışı: komutanlar yerinde inceleme yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Sinop'ta SİPER hava savunma sisteminin atış testini izledi ve heyet sistemi yerinde inceledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Taylan Polat

Sinop'ta SİPER atışı: komutanlar yerinde inceleme yaptı

Genelkurmay başkanı sinop'taki atış faaliyetlerini izledi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Sinop Atış Alanı'nda düzenlenen atış faaliyetlerini yerinde takip etti. Ziyarete Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da eşlik etti.

Atış faaliyeti ve görüntüler:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, envanterde bulunan yerli ve millî SİPER Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyeti yer aldı. Paylaşılan kayıtlar, sistemin atış testine ilişkin doğrudan gözlemleri yansıttı.

İnceleme ve denetimler:

Atış faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, sistemle ilgili detaylı inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaret, TSK envanterindeki yerli ve millî hava savunma sistemlerine yönelik faaliyetlerin sahada değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL RAFET...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL RAFET DALKIRAN, SİNOP ATIŞ ALANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YERLİ VE MİLLÎ SİPER HAVA SAVUNMA SİLAH SİSTEMİ'NİN ATIŞ FAALİYETLERİNİ TAKİP ETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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