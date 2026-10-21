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Sinop'ta sosyal yardımlarda performans ve hizmet kalitesi ele alındı

Sinop'ta valilikteki toplantıda Merkez ve ilçe vakıflarının performansı ile sosyal yardım hizmetlerinin etkinliği ve gönüllülük süreçleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop'ta sosyal yardımlarda performans ve hizmet kalitesi ele alındı

Sinop'ta sosyal yardımlarda değerlendirme toplantısı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen oturumda, Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın performans göstergeleri ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda, sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaştırılması, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve sahadaki uygulamaların kalitesinin yükseltilmesi için izlenen yöntemler değerlendirildi. Ayrıca vakıfların performans göstergeleri üzerinde durularak eksik alanların tespiti hedeflendi.

Görüşmelerde saha uygulamalarındaki iyileştirmeler, veri temelli izleme ve ihtiyacın doğru tespiti için koordinasyonun güçlendirilmesi konularında öneriler paylaşıldı.

uygulama ve gönüllülük değerlendirmesi:

Toplantıda gönüllülük süreçleri de gündeme getirildi; gönüllü katılımının artırılmasının ve yerel aktörlerle iş birliğinin hizmet erişimini kolaylaştıracağı vurgulandı. Vali Mustafa Özarslan, sosyal yardımlarda hizmet kalitesinin önemine dikkat çekerek devletin şefkat elinin ihtiyaç sahiplerine zamanında ve etkin şekilde ulaşmasının sağlanacağını belirtti.

Oturuma, Vali Yardımcısı Bahar Kaya, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı; toplantıda alınan kararların uygulamaya aktarılması için gerekli adımların takip edileceği ifade edildi.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA, MERKEZ VE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA...

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA, MERKEZ VE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ (SYDV) ÇALIŞMALARINA YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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