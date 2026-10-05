Sinop’ta sporun tabana yayılmasını hedefleyen amatör spor haftası kortejle açıldı

Sinop'ta açılış korteji:

Sinop’ta 5-11 Ekim tarihli Amatör Spor Haftası, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Saat 15.30'da Eski Cezaevi önünden hareket eden kortej, bando eşliğinde yürüyerek Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na ulaştı. Anıta çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

il müdürünün mesajı:

Programda konuşan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, amatör sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Kalyon, 'Amatör spor; yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil, aynı zamanda disiplinin, azmin, dayanışmanın, kardeşliğin ve centilmenlik anlayışının hayat bulduğu önemli bir eğitim alanıdır. Spor, gençlerimize kazanmayı olduğu kadar kaybetmeyi de kabullenmeyi, mücadele etmeyi, takım ruhunu ve rakibe saygı duymayı öğretir' sözleriyle sporun sadece bedensel değil, sosyal ve karakter gelişimine de katkı sunduğunu belirtti.

etkinlikler ve hedefler:

Yetkililer, hafta boyunca il genelinde çeşitli sportif faaliyetler ve müsabakaların düzenleneceğini açıkladı. İl müdürlüğünün hedefi, sporun tabana yayılmasını sağlamak, çocukların ve gençlerin erken yaşta sporla tanışmasını desteklemek ve her vatandaşın spor yapma imkânlarına erişmesini kolaylaştırmaktır. Mehmet Kalyon, gençlerin enerjilerini sporla buluşturmanın sağlıklı, özgüvenli ve toplumsal değerlere bağlı bireyler yetiştirmede kritik rol oynadığını vurguladı ve sporun birlik, beraberlik ile umut oluşturduğunu ifade etti.

SİNOP’TA 5-11 EKİM AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.