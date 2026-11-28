Ulaştırma Bakanı açılış törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılandıktan sonra Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ardından Boyabat ve Türkeli ilçelerine geçerek ilk olarak Boyabat Çevre Yolu, ardından Türkeli Şehir Geçişi yolunun açılış törenlerine katıldı.

Türkeli şehir geçişinin özellikleri:

Bakan Uraloğlu tarafından hizmete açılan Türkeli Şehir Geçişi projesi 2,1 kilometre uzunluğunda olup, 2 gidiş, 2 geliş, toplam 4 şeritli olarak inşa edildi. Projenin temel amacı ilçe merkezindeki trafik yükünü hafifletmek, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve akıcı hale getirmek olarak açıklandı.

Uraloğlu, özellikle yaz aylarında artan turizm ve şehirler arası taşıt hareketliliğinin mevcut güzergah üzerinde yoğunlaştığını, bunun da ilçedeki trafik sıkışıklığını artırdığını belirterek projenin bu sorunu hedef aldığını ifade etti.

Ekonomik ve çevresel etkileri:

Bakanın verdiği bilgilere göre, Türkeli Şehir Geçişi sayesinde daha önce yaklaşık 10 dakika veya biraz daha fazla süren geçişlerin 1,5 dakikaya indiği belirtildi. Bu iyileşme ile yıllık bazda zamandan 23 milyon lira ve akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere toplam 25 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

Uraloğlu, Sinop'un kıyı ulaşımının güçlendirilmesiyle Kastamonu arasındaki seyahatlerin standardının yükseldiğini ve sürelerin kısaldığını vurguladı. Konuşmasında ayrıca çevresel faydalara ilişkin çeşitli rakamlar da paylaştı; söz konusu proje için aylık veya yıllık bazda azaltılacak karbon salınımına ilişkin ifadeler kullanıldı.

Toplu olarak bakıldığında, bakanın açıklamasına göre Sinop'a kazandırılan iki eserin birleşik etkisiyle yıllık yaklaşık 459 milyon lira tasarruf ve 2617 ton karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. Ayrıca konuşmada geçen bir ifadeye göre bazı hesaplamalarda yılda 117 milyon ton karbon salınımının azaltıldığına dair rakamlar da yer aldı.

Uraloğlu, Türkeli'nin doğal güzellikleri, sahilleri ve turizm potansiyeli nedeniyle önemli bir konumda olduğunu, şehir geçişiyle hem ilçenin turizmine hem de ticaretine ve ekonomik gelişimine katkı sağlanacağını dile getirdi. Açılış konuşmasında eserlerin Sinop, Boyabat ve Türkeli için hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer, yeni yolun ilçe içi trafiği rahatlatmasının yanı sıra kıyı boyunca uzanan ulaşım koridorunun standardını yükselterek bölgesel hareketliliği kolaylaştırmasını bekliyor.

BAKAN URALOĞLU, TÜRKELİ ŞEHİR GEÇİŞİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, İLÇE MERKEZİNİN ULAŞIMI RAHATLATACAK TÜRKELİ ŞEHİR GEÇİŞİ YOLUNUN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.