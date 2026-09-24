Sinop'ta Türk akademisyenlerden kapsamlı sempozyum hazırlığı

Sinop'ta uluslararası düzenleme kurulu toplantısı

Sinop'ta gerçekleştirilen toplantıda, uluslararası düzenleme kurulu üyeleri sempozyum öncesi kapsamlı akademik değerlendirmelerde bulundu. Programda sempozyumun 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacağı hatırlatılırken, etkinliğin Türk dünyasının dil, edebiyat, kültür, tarih ve halk bilimi alanlarına katkıları ele alındı. Toplantıda ayrıca üniversiteler arası iletişimin güçlendirilmesi ve ortak araştırma olanaklarının geliştirilmesi gündeme geldi.

Katılımcı kurumlar ve akademisyenler:

Programa Özbekistan Alisher Navoiy Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saodat Muhamedova, Prof. Dr. Quldosh Pardayev ve Doç. Dr. Gulzoda Soatova; Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gulina Zhamgyrchieva; Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi'nden Prof. Dr. Poshsha Kenjayeva katıldı. Cezayir University of Algiers 2’den Prof. Dr. Leila Kheirani ve Dr. Zahira Boukhemia; Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü'nden Doç. Dr. Meleyke Memmedova; Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elmira Adilbekova toplantıda yer aldı.

Ayrıca Özbekistan Chirchiq Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Qodirjon Mo‘ydinov ve Doç. Dr. Muydinova Arofatoy Urinovna ile Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Öner de programa katılan isimler arasındaydı. Sinop Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan düzenleme kurulu üyeleri de görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Sempozyum hedefleri ve uluslararası iş birlikleri:

Toplantıda sempozyumun akademik hedefleri çerçevesinde yapılacak oturumların ana hatları ve beklenen bilimsel katkılar tartışıldı. Dil, edebiyat ve folklor çalışmalarının karşılaştırmalı yaklaşımlarla ele alınması, ortak yayın ve doktora programları gibi somut iş birliği modelleri değerlendirildi. Katılımcılar, sektörler arası ve ülke sınırlarını aşan akademik ağların kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında uluslararası düzenleme kurulu üyeleri, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'ı ziyaret etti. Ziyarette sempozyumun lojistik hazırlıkları, katılım koşulları ve ileriki dönemlerde geliştirilmesi planlanan ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, sempozyumun uygulamaya dönük akademik çıktılar üretmesi ve Türk dünyası araştırmalarında sürdürülebilir iş birlikleri oluşturması yönünde ortak anlayış ile sonlandırıldı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 24-25 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN "TÜRK HALKLARININ MANEVİ ENTEGRASYONU: DİLİ, EDEBİYATI, KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI BİLİMSEL SEMPOZYUMU" KAPSAMINDA SİNOP’A GELEN ULUSLARARASI DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ, SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞAKİR TAŞDEMİR’İ ZİYARET ETTİ.