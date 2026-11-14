Sinop'ta üç bin yıllık lakerda geleneğini çağdaş mutfakla buluşturan atölye

Sinop'ta lakerda geleneği mutfakta yeniden hayat buldu

Sinop'ta, 3 bin yıllık kültürel mirasın bir parçası olan lakerda geleneği bu yıl yedincisi düzenlenen Lakerda Festivali kapsamında kurulan gastronomi atölyesinde profesyonel mutfak ortamında yeniden yorumlandı. Anadoludakiler Mutfağın Birikimi başlığı altında düzenlenen etkinlik, bölgenin deniz ürünleri ve balıkçılık kültürünü çağdaş gastronomi pratikleriyle buluşturdu.

Anadoludakiler mutfağın birikimi atölyesi:

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle organize edilen atölye, Sabahattin Ali Kültür Merkezi (Eski Buzhane) ile tarihi kale surları arasındaki alanda kurulan profesyonel gösteri mutfağında gerçekleştirildi. Ulusal düzeyde tanınan şefler, akademisyenler, restoran işletmecileri, gastronomi profesyonelleri, öğrenciler, kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve lakerda ustaları aynı sahnede buluştu. Şefler uygulamalı atölyelerle Sinop’un deniz ürünlerini çağdaş sunumlara taşıdı, geleneksel lakerda üretimi ve balık işleme teknikleri uygulamalı gösterilerle ziyaretçilere aktarıldı.

balıkçılık kültürü ve gastronominin turizme entegrasyonu:

Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, atölyeye ilişkin yaptığı değerlendirmede festivali ve atölyeyi bölgesel kalkınma ve turizm açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi. Eraslan, "Yaklaşık 3 bin yıllık lakerda geleneğinin tanıtımına Ajans olarak katkı sunuyoruz. Destek sağladığımız Lakerda Festivali’ni bu yıl Anadoludakiler Mutfağın Birikimi temasıyla kurduğumuz gastronomi atölyesiyle zenginleştirdik" ifadelerini kullandı. KUZKA, yerel değerleri sürdürülebilir turizm deneyimlerine dönüştürmeyi hedefleyerek Sinop’un balıkçılık kültürünü gastronomiyle bütünleştirmenin kentin turizm çeşitliliğine ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Atölye programında öne çıkan yaklaşım, yalnızca geleneksel ürünleri tanıtmak değil; peskaturizm adı verilen geleneksel balıkçılık turizmi modeliyle profesyonel ve küçük ölçekli balıkçıların turistleri teknelere kabul ederek günlük av faaliyetlerine dahil etmesiyle deneyim turizmi oluşturulması hedefiydi. Bu model, bölgenin sürdürülebilir destinasyon olarak konumlandırılmasına hizmet edecek bir adım olarak sunuldu.

ziyaretçiler el becerilerini ağlarda gösterdi:

Gastronomi atölyesi, teknik gösterilerin yanı sıra Sinop’un geleneksel balıkçılık pratiklerini yaşatmaya dönük uygulamalara da sahne oldu. Etkinlik alanında kurulan uygulama istasyonunda ağ örme geleneği ziyaretçilerin katılımıyla tanıtıldı; düğüm teknikleri şemalar ve uygulamalı gösterilerle anlatıldı. Katılımcılar, deneyimli balıkçılar eşliğinde ağ örme tekniğini deneyimleyerek ortak bir çalışma ortaya koydu.

Gün boyunca ortak ağa eklenen her düğümle büyüyen çalışma festival sonunda yüzlerce kişinin katkısıyla büyük bir balık ağına dönüştü. Tamamlanan ağın ilerleyen yıllarda sergilenmek üzere saklanması planlanıyor; bu sayede Sinop’un balıkçılık kültürünü ve festival katılımını yansıtan kalıcı bir kültürel hafıza oluşturulması hedefleniyor.

Festival ve atölye, yerel üretim bilgisinin çağdaş mutfak uygulamalarıyla nasıl bütünleşebileceğini gösterirken, lakerda geleneksel tekniğinin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında gastronomi odaklı yaklaşımların rolünü öne çıkardı.

SİNOP’TA 3 BİN YILLIK KÜLTÜREL MİRASIN ESERİ OLARAK BU YIL YEDİNCİSİ DÜZENLENEN LAKERDA FESTİVALİ KAPSAMINDA KURULAN ANADOLUDAKİLER MUTFAĞIN BİRİKİMİ LAKERDANIN BİLDİKLERİ GASTRONOMİ ATÖLYESİ’NDE, ULUSAL ÖLÇEKTE TANINAN ŞEFLER, AKADEMİSYENLER, YEREL ÜRETİCİLER VE LAKERDA USTALARI AYNI MUTFAKTA BULUŞTU.