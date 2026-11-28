Sinop programı ve karşılama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve açılış için Sinop'a geldi. Bakan Uraloğlu'nu Sinop Havalimanı'nda Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve kent protokolü karşıladı.

Valilikteki koordinasyon toplantısı:

Karşılama sonrası valiliğe geçen Bakan Uraloğlu, Vali Özarslan ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla basına kapalı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları, ulaştırma ve altyapı projeleri ile şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Toplantının kapalı yapılması, yetkililerin proje önceliklerini ve uygulama takvimini detaylı biçimde değerlendirmesine olanak sağladı.

açılış programı ve saatleri:

Uraloğlu, valilikteki temaslarının ardından Boyabat ilçesine geçerek saat 12.00'de Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Türkeli ilçesine giderek saat 15.00'te Türkeli Şehir Geçişi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Yerel ulaştırma altyapısına yapılacak bu tür yatırımlar, trafik akışını rahatlatma, bölgesel erişilebilirliği artırma ve ekonomik hareketliliği destekleme hedefi taşıyor. Açılacak çevre yolu ve şehir geçişinin, hem yerel ulaşım yükünü hafifletmesi hem de taşımacılık sürelerini kısaltması bekleniyor.

Sinop programı kapsamında yapılan koordinasyon, kentte devam eden ve planlanan projelerin uygulama süreçlerinin hızlandırılması ve kaynak kullanımının etkinleştirilmesi açısından önem taşıyor. Bakanlığın yerel yetkililerle yürüttüğü bu tür görüşmeler, yatırımların yerel ihtiyaçlara göre önceliklendirilmesine katkı sunuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNMAK VE AÇILIŞ TÖRENLERİNE KATILMAK ÜZERE SİNOP’A GELDİ. SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN(SAĞDA)