Sinop'ta üst geçit kazasında hafif yaralanan çocuk tedaviye alındı

Olayın meydana geldiği yer ve zaman:
Olay, ilçenin Bostancılı Mahallesi'nde, Sinop Belediyesi önündeki üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin merdivenlerinden düşen M.E.Ş. hafif şekilde yaralandı.
Hızlı müdahale ve hastaneye sevk:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından M.E.Ş., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumu:
Yetkililerden alınan bilgiye göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YARALI ÇOCUK, HASTANEYE KALDIRILDI
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