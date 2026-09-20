Sinop'ta üst geçit kazasında hafif yaralanan çocuk tedaviye alındı

Olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, ilçenin Bostancılı Mahallesi'nde, Sinop Belediyesi önündeki üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin merdivenlerinden düşen M.E.Ş. hafif şekilde yaralandı.

Hızlı müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından M.E.Ş., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumu:

Yetkililerden alınan bilgiye göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALI ÇOCUK, HASTANEYE KALDIRILDI