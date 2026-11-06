Sinop'ta yağışın bilançosu açıklandı: ekipler 10 ihbara müdahale etti

yağışın etkileri ve ölçümler:

Sinop Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından 4 Kasım 2026 saat 09.00 ile 5 Kasım 2026 saat 09.00 arasındaki dönemde il genelinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu ve uyarı sürecinin sona erdiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, ölçümler arasında en yüksek yağış Dikmen'de 78,3 milimetre olarak kaydedildi.

Diğer ölçüm verileri ise şu şekilde sıralandı: Erfelek 74,5 milimetre, Gerze 67,4 milimetre, Sinop Havalimanı 61,2 milimetre, Ayancık 60,5 milimetre ve Sarıkum Köyü 60,3 milimetre. Aynı dönemde Türkeli 47,6, Sinop Merkez 45,5, Boyabat 5,8 ve Durağan 3,5 milimetre yağış kaydedildi.

müdahale ve ihbarların dağılımı:

Yağışlar nedeniyle valilik bünyesine toplam 10 ihbar ulaştı. İhbarların türleri şu şekilde belirtildi: kent genelinde 6 su baskını ihbarı, Sinop Merkezde bir ağaç devrilmesi ihbarı, Boyabatta bir yardım talebi ve Erfelekte iki mahsur kalma ihbarı yer aldı. İhbarların alınmasının ardından ilgili kurum ve kuruluşlara ait ekipler hızla sevk edilerek bölgelere müdahale etti.

Valilik açıklamasında, sahada yürütülen çalışmaların ve gelişmelerin ilgili kurumların koordinasyonunda takip edildiği, can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdüğü vurgulandı. Ayrıca sarı kodlu uyarı süresince sahada görev yapan kurumlara ve alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

saha çalışmaları ve takip:

Yetkililer, olumsuzluklara hızlı müdahale edildiğini belirtirken, sahadaki tarama ve müdahale faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. İlgili kurumlar, ihtiyaç hâlinde ilave müdahale ekipleri ve gerekli önlemleri devreye alma hazırlığını sürdürüyor. Vatandaşlardan da güvenlik uyarılarına ve yönlendirmelere riayet etmeleri istendi.

SİNOP’TA 4-5 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE MEYDANA GELEN OLUMSUZLUKLARA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLİRKEN, SARI KODLU METEOROLOJİK UYARININ SONA ERDİĞİ BİLDİRİLDİ.