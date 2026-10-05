Sinop'ta yaygın denetim: 24 kaçak su kullanımı tespit edildi

Sinop'ta kaçak su kullanımı denetlendi

Sinop Belediyesi ekipleri, kent genelinde kaçak su kullanımını önlemek ve su kaynaklarını korumak amacıyla 89 ayrı noktada denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sonucunda 24 kaçak kullanım belirlendi; bunların 2'si meskenlerde, 22'si arazi ve bahçe sulamalarında saptandı.

Denetimlerin kapsamı ve tespit edilen durumlar:

Ekipler sayaç bağlantıları, hatlar ve kullanım noktalarında inceleme yaparak izinsiz çekim ve usulsüz bağlantı aradı. Denetimlerin amacı, su israfını engellemek ve altyapı ile kamu kaynaklarının korunmasını sağlamak olarak açıklandı.

Yaptırım ve hukuki süreç:

Belirlenen kaçak kullanımlar için Belediye Encümeni tarafından idari cezai işlem uygulandı. Ayrıca iki dosya hakkında suç duyurusunda bulunularak konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Belediye yetkilileri, denetimlerin süreceğini ve vatandaşları yasalara uygun su kullanımı ile kaynakların korunmasına dikkat etmeye çağırdı.

SİNOP'TA BELEDİYE EKİPLERİNİN 89 YERDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 24 KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT EDİLDİ. İKİ DOSYA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.