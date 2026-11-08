Sinop’ta yüksek kesimlerde kar yaşamı zorlaştırdı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop Valiliği tarafından hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosu'na göre, 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla bölgedeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kapanan yolların dağılımı:

Yoğun kar nedeniyle toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe bazında dağılım şu şekilde: Erfelek 7, Ayancık 5, Boyabat 5 ve merkez ilçede 3 yol kapalı bulunuyor.

Elektrik kesintileri ve müdahale çalışmaları:

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden 44 yerleşim yeri etkilendi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

SİNOP'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.