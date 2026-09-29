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Sinop'tan dünya sofralarına: Türk somonunda lider üretim

Sinop, modern yetiştiricilik alanları ve sıkı denetimlerle Türk somonu üretiminde öne çıkıyor; sürdürülebilir yaklaşımla kalite ve ihracat kapasitesi artıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'tan dünya sofralarına: Türk somonunda lider üretim

Sinop'un üretim altyapısı ve önemi

Sinop, Türkiye’nin su ürünleri sektöründe öne çıkan merkezlerinden biri olarak, Türk somonu üretiminde ülke genelinde lider konumda yer alıyor. Kentteki modern yetiştiricilik alanları ve sağlam üretim altyapısı, üretimin sürekliliğini ve ölçeklenebilirliğini destekliyor.

Denetimler ve kalite kontrol

Üretim süreçleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından düzenli olarak izleniyor. Üretimin çeşitli aşamalarında yapılan kontroller, ürünlerin hijyen, kalite ve tüketici güvenliği açısından standartlara uygunluğunu sağlamayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve ihracata yönelik yaklaşım

Sinop’ta gerçekleştirilen faaliyetlerde sürdürülebilir üretim prensipleri ön planda tutuluyor. Bu yaklaşım, hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor hem de üretimin ihracata uygun şekilde büyümesine zemin hazırlıyor. Kentte su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Sonuç olarak, Sinop’un üretim kapasitesi ve denetim mekanizmaları, Türk somonunun hem iç pazarda hem de dış pazarlarda güvenilir bir ürün olarak yer almasını destekliyor ve kentin su ürünleri sektöründeki stratejik önemini pekiştiriyor.

TÜRKİYE’NİN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SİNOP, TÜRK SOMONU...

TÜRKİYE’NİN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SİNOP, TÜRK SOMONU ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’DE İLK SIRADA YER ALIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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