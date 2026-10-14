Sinpaş, cop31'de çevresel uygulamalarını uluslararası sahneye taşıyor

Türkiye’nin köklü yatırım gruplarından Sinpaş Holding, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de Climate Supporter (İklim Destekçisi) olarak yer alacak. Holding, enerji, sanayi, gayrimenkul ve turizm gibi farklı faaliyet alanlarında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik uygulamalarını uluslararası katılımcılara sunmayı planlıyor.

Sinpaş'ın sürdürülebilirlik uygulamaları:

Sinpaş bünyesindeki grup şirketleri, proje ve operasyon aşamalarında enerji verimliliği ve karbon azaltımı odaklı uygulamalar yürütüyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji üretimi (rüzgar ve güneş), atık ısı geri kazanımı, endüstriyel suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı ve akıllı bina otomasyonları gibi uygulamalar ön plana çıkıyor. Ayrıca grup, üretimde kaynak verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları ve binaların enerji performansını iyileştirme projelerini COP31'de örnek uygulamalarla paylaşacak.

Bu uygulamalar doğrultusunda Sinpaş, karbon ayak izi hesaplamaları, sera gazı emisyonlarının takibi ve iklim risklerinin değerlendirilmesi gibi süreçleri kurumsal uygulamalarla bütünleştiriyor. Sunumlarda, uygulama örnekleri üzerinden elde edilen çevresel kazanımların ve sektörel uyarlamaların pratik sonuçları vurgulanacak.

Uluslararası standartlar ve raporlama:

Grup şirketleri sürdürülebilirlik çalışmalarını raporlama ve ölçümleme açısından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) gibi çerçevelere göre yürütüyor. Ayrıca çevre ve enerji yönetimi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlardan faydalanılıyor.

COP31 bünyesinde Sinpaş için ayrılacak özel tanıtım alanında, grup şirketlerinin farklı sektörlerde geliştirdiği çevresel uygulamalar ziyaretçilere aktarılacak; yenilenebilir enerji kullanımından suyun yeniden değerlendirilmesine, enerji performansı iyileştirmelerine kadar çok boyutlu örnekler sergilenecek. Sinpaş, bu sunumlarla farklı sektörlerde yürütülen çalışmaların ortak bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alınmasını ve çevresel sorumluluğun yatırım, üretim, yapılaşma ve işletme süreçlerinin tamamına yayılmasını hedefliyor.

Sinpaş'ın yarım asrı aşkın deneyimi, COP31'de grup bünyesindeki uygulamaların hem teknik hem de yönetişim boyutlarını ortaya koyacak bir çerçeveyle paylaşılmasını sağlayacak. Konferanstaki varlık, şirketin sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki ulusal ve uluslararası taahhütlerini görünür kılacak.

ANTALYA’DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31'E 'İKLİM DESTEKÇİSİ' OLARAK KATILACAK OLAN SİNPAŞ HOLDİNG, YENİLENEBİLİR ENERJİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, SUYUN GERİ KAZANIMI VE KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITACAK.