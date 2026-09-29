sinpaş tatil evi konsepti müsiad expo 2026'da iş dünyasıyla buluştu

Sinpaş, MÜSİAD EXPO 2026'da iki projeyi aynı standa taşıdı

Sinpaş, Türkiye ve bölgenin önemli ticaret fuarlarından biri olan MÜSİAD EXPO 2026 kapsamında geliştirdiği Tatil Evi konseptini iş dünyası temsilcilerine tanıttı. Fuardaki stantta bir arada sunulan Sinpaş Reserve ve Sinpaş Kasaba projeleri, her iki projenin farklı karakterini vurgulayan iki ayrı atmosferle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Stand tasarımı ve deneyim:

Standın Kasaba bölümünde, Akyapı iş birliğiyle geliştirilen projenin doğa ve termal yaşam odağına uygun bir kurgu oluşturuldu. Zeytin ağaçları, canlı çiçekler ve duvarlardan akan su görselleri fuar alanına taşınarak projedeki doğal yaşam vurgusu ön plana çıkarıldı. Diğer bölümde ise Sinpaş Reserve için Marmaris sahilini çağrıştıran gerçek kum, şezlong, salıncak ve plaj şemsiyeleri kullanılarak ziyaretçilere plaj atmosferi yaşatıldı. Sahil teması özellikle fotoğraf çekimleriyle ilgi odağı oldu ve fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekti.

Tatil evi modeli ve iş dünyasına mesaj:

Fuar süresince Sinpaş ekipleri, her iki projenin sunduğu yaşam ve tatil deneyimini ayrıntılarıyla aktardı. Sunumlarda değişen tatil alışkanlıklarına yanıt veren Tatil Evi modeli ön plana çıktı; modelin, kullanıcıya aidiyet hissi ve farklı mevsimlerde kullanılabilme esnekliği sağladığı vurgulandı. Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik konuyla ilgili olarak MÜSİAD EXPO nun yeni iş birlikleri ve farklı pazarlara erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti ve tatil anlayışındaki değişime yönelik hazırlanan yaklaşımları anlattı.

Sinpaş ın fuardaki yaklaşımı, gayrimenkul ve turizm sektörlerindeki dönüşümü yatırımcılara ve iş ortaklarına doğrudan deneyimletmeyi amaçladı. Standın iki teması arasındaki geçiş, projelerin farklı hedef kitlelere nasıl hitap ettiğini göstermesi bakımından ziyaretçiler tarafından cihazlı bir şekilde değerlendirildi.

SİNPAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET ÇELİK