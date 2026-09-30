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sinyal vermeden öne geçip ani fren yapan sürücünün tehlikeli anı kamerada

Eskişehir çevreyolunda sinyal vermeden önüne girip aniden fren yapan araç, araç kamerasına yansıdı; arkadaki sürücü son anda durarak kazayı önledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

sinyal vermeden öne geçip ani fren yapan sürücünün tehlikeli anı kamerada

çevre yolunda tehlikeli manevra anbean kaydedildi

Eskişehir'de geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde çevreyolunda gerçekleşen tehlikeli manevra, arkadaki aracın kamerasına yansıdı. Olay, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Görüntülerde, Ankara istikametinde ilerleyen bir otomobilin işaret vermeden öne geçtiği, ardından sebepsiz yere ani fren yaptığı görülüyor.

sürüş ihlali ve riskler:

Sinyal kullanmadan yapılan bu tür manevralar trafiğin akışını bozuyor ve zincirleme kazalara yol açma riski taşıyor. Görüntülerde arkadaki sürücünün dikkati ve zamanında fren yapması, olası bir çarpışmanın önüne geçti. O anların net kaydı, sürücünün hatalı davranışının doğrudan trafik güvenliğini tehlikeye attığını gösteriyor.

görüntülerin önemi ve alınacak dersler:

Olayın araç kamerasına yansıması, benzer ihlallerin tespit edilmesi ve sürücü farkındalığının artırılması açısından önemli kanıt oluşturuyor. Yetkililer ve sürücüler için alınacak basit önlemler—sinyal kullanımı, takip mesafesine dikkat etme ve ani frenleme gerektirecek durumlarda hız kontrolü—benzer tehlikelerin önüne geçebilir. Bu olay da, trafikte küçük bir dikkatsizliğin büyük tehlikelere yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

ESKİŞEHİR&#039;DE SİNYAL VERMEDEN MANEVRA YAPAN ARACIN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDIĞI ANLAR ARAÇ KAMERASINA...

ESKİŞEHİR'DE SİNYAL VERMEDEN MANEVRA YAPAN ARACIN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDIĞI ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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