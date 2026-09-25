Siparişi izleyen vatandaş ruhsatsız üretimi ortaya çıkardı

olayın gelişimi:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan İbrahim Ay, bir online yemek siparişi uygulaması üzerinden makarna siparişi verdi. Siparişi motosikletli bir kadın getirdi; Ay yemeği tükettikten kısa süre sonra bulantı ve kusma şikâyetleri yaşadı. Yediği ürün nedeniyle zehirlendiğini düşünen Ay, sipariş verdiği işletmenin bilgilerini kontrol ederek adresin bulunduğu yere gittiğinde boş bir dükkanla karşılaştı.

Çevredeki esnafla yaptığı görüşmeler sonucu, söz konusu işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenen Ay, siparişin nerede hazırlandığını öğrenmek için araştırmasını derinleştirdi. Fiş üzerinde yazan farklı bir adrese göre tekrar sipariş veren vatandaş, yeni adrese gittiğinde bambaşka bir makarnacı bulunduğunu fark etti ve nihayetinde ürünlerin evde hazırlandığını düşündü.

araştırma ve şikâyet süreci:

Yaptığı incelemede siparişlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınmış herhangi bir ruhsat olmadan evde hazırlandığı sonucuna ulaşan Ay, durumu hem Muratpaşa Belediyesi'ne hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ve CİMER üzerinden bildirdi. Ayrıca şikâyetle ilgili olarak Vergi Dairesi'ne de bilgi verildi.

Müracaatın ardından zabıta ekipleri belirtilen adrese giderek denetim yaptı; adresin iş yeri olmaması nedeniyle tutanak tutuldu. Soruşturma sırasında şüpheli şahsın, ürünleri bir otelin mutfağında hazırladığı yönünde beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Ancak Ay, ürünlerin evde hazırlanıp motora yüklenirken ve teslim edilirken çevrede çekilen görüntüler olduğunu, bu delillerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

mağduriyet ve talep:

Yaşananları anlatan Ay, "Cumartesi günü gıda işletmeleriyle son tüketiciyi buluşturan bir kurumsal şirket üzerinden makarna siparişi verdim. Makarnayı yedikten yaklaşık bir saat sonra istifra ettim, terlemeye başladım. Sonra yediğim ürünlerden dolayı zehirlenebileceğimi düşündüm" dedi. Ay, fiş olmaması nedeniyle şikâyetinin kanıtlanmasının zor olduğunu düşündüğü için tekrar sipariş verdiğini ve yeni adrese ulaştığında sahteciliği fark ettiğini aktardı.

Şikâyetçi, söz konusu kişinin ruhsatsız, kaçak ve merdiven altı üretim yaptığına dikkat çekerek hem sağlık riski hem de vergi mahremiyeti açısından konunun detaylı incelenmesini talep etti. Ay, "Bu kadar insan sağlığını hiçe sayan bir kişinin hem adli hem idari olarak cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Belediye zabıta ekipleri şikâyete istinaden tutanak tuttu ve olayla ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vergi Dairesi'ne yazı gönderildi. Henüz soruşturmanın sonucu ve olası idari veya adli işlemler hakkında kamuoyuna yansımış başka bir bilgi bulunmuyor.

Not: Haber, mağdurun şikâyet ve başvuru bilgileri ile resmi kurumların ilk müdahalelerine dayanmakta olup soruşturmanın devam ettiği belirtilmektedir.

ANTALYA’DA BİR VATANDAŞ ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ UYGULAMASINDAN SÖYLEDİĞİ YEMEK NEDENİYLE RAHATSIZLANINCA SİPARİŞİ VERDİĞİ İŞLETMENİN ADRESİNE GİTTİ. ANCAK GİTTİĞİ ADRESİN TADİLATTA OLDUĞUNU VE İŞLETMENİN 2022 YILINDA KAPANDIĞI ÖĞRENDİ. BUNUN ÜZERİNE ARAŞTIRMASINI DERİNLEŞTİREN VATANDAŞ ŞAHSIN HER HANGİ BİR RUHSATI OLMADAN YEMEKLERİ EVDE YAPTIĞINI ORTAYA ÇIKARDI.