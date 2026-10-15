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sıra gecesiyle Barutçu Hanı yeniden canlandı, UNESCO heyeti kenti gezdi

UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı, restore edilen Barutçu Hanı'nda düzenlenen sıra gecesiyle sona erdi; 4 kıtadan 30 ülke temsilcileri kent kültürünü deneyimledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

sıra gecesiyle Barutçu Hanı yeniden canlandı, UNESCO heyeti kenti gezdi

tarihi mekan uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar öncülüğünde düzenlenen UNESCO Şehirler Ağı (UCCN) Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, şehirdeki programlarını tarihi Barutçu Hanı'nda gerçekleştirilen sıra gecesiyle tamamladı. Etkinliğe 4 kıtadan ve 30 ülkeden gelen UNESCO heyeti ve müzik şehirleri temsilcileri katıldı.

Restorasyon sonrası uluslararası konukları ağırlayan han, program kapsamında Şanlıurfa'nın köklü müzik kültürünü ve geleneksel sıra gecesi atmosferini tanıttı. Organizasyona Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner ile çok sayıda davetli katıldı.

restorasyon süreci ve deprem hasarı:

Barutçu Hanı, Türkiye'de nadir örneklerden biri olan üç katlı hanlardan biri olarak öne çıkıyor. Yapı, 2014 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon sürecine alınmış ve 2017'de hizmete açılmıştı. Ancak 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler hanı etkiledi; üçüncü kattaki taşıyıcı olmayan bölme duvarlarında kısmi hasar ve bitişik komşu duvarında yıkılma görüldü.

Deprem sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın incelemeleriyle yapı ağır hasarlı kabul edilip kapatıldı. Bir süre metruk kalan han, hırsızlık ve madde bağımlılığı gibi sorunlarla karşılaştı. Belediye yetkililerinin girişimleriyle yürütülen onarım ve güvenlik çalışmalarının ardından Barutçu Hanı yeniden turizme kazandırıldı ve toplantının final etkinliğine ev sahipliği yaptı.

sıra gecesiyle kültürel tanıtım ve etkinlik akışı:

Programın en renkli bölümü olan sıra gecesinde, Urfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Halil Altingöz sahne aldı. Altingöz'ün seslendirdiği yöresel türkülere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi; davetliler türkülere eşlik ederek halaylarla geceye ortak oldu. Etkinlik, Şanlıurfa'nın geleneksel müziğinin uluslararası temsilcilerle buluştuğu anlara sahne oldu.

Barutçu Hanı'nda düzenlenen program, kentin kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra restorasyonun ve korunmanın önemini de vurguladı. Katılımcılar, hem mekanın mimari özelliklerini hem de müzik geleneğinin canlı örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Program sonrası Mehmet Kasım Gülpınar ve beraberindeki protokol ile UNESCO heyeti temsilcileri, Barutçu Hanı'nda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kursları inceledi. Heyet daha sonra kentin en bilinen tarihi ve turistik mekânlarından Balıklıgöl Platosunu ziyaret ederek, burada hayata geçirilen Aynzeliha Çay Bahçesi'ni de gezdi.

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, Şanlıurfa'nın tarihi mekânları, zengin müzik kültürü ve geleneksel sıra gecesi atmosferi eşliğinde sona erdi; Barutçu Hanı'nın restore edilerek tekrar kullanıma açılmasının, kent turizmi ve kültürel yaşama katkısı bir kez daha vurgulanmış oldu.

UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISI, TARİHİ BARUTÇU HANI’NDA SIRA GECESİYLE SONA ERDİ

UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISI, TARİHİ BARUTÇU HANI’NDA SIRA GECESİYLE SONA ERDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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