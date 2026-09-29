Sırakapılar’da kente nefes aldıracak çevreci ve sosyal otopark projesi

proje genel görünüm:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark sorununa kalıcı çözüm sunmak üzere Sırakapılar Katlı Otopark Projesi’ni hayata geçiriyor. Yapım çalışmaları hızlanan tesis, Sırakapılar Mahallesi sınırları içinde, ana arterlere yakın stratejik bir noktada konumlanıyor.

Proje, 3.175 m taban alanı üzerinde planlanmış olup toplam 21 bin 762 metre inşaat alanına sahip olacak. Yapı; bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve teras kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşuyor ve 663 araç kapasiteli olarak tasarlandı.

çevreci altyapı ve elektrikli araçlar:

Sürdürülebilirlik odağında geliştirilen projede zemin katta tamamı elektrikli araçlara ayrılan özel bir bölüm yer alacak. Bu alanda 88 araç kapasitesi öngörülmüş olup hızlı şarj istasyonlarıyla donatılacak. Proje, kent içi trafiğin rahatlatılmasının yanı sıra Denizli’nin çevre dostu ulaşım hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

engelsiz erişim ve sosyal donatılar:

Tesis, her katta engelsiz erişim imkânı sunacak şekilde planlandı; giriş rampaları ve asansör konumlandırmaları tüm katlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlayacak. Toplam 34 engelli araç kapasitesiyle engelli kullanıcıların ihtiyaçları da gözetildi.

Otopark, sadece araç park etmeye yönelik bir yapı olmayacak; zemin katta yer alacak 210 m büyüklüğündeki Kent Lokantası, uygun fiyatlı ve erişilebilir yemek hizmeti sunarak sosyal belediyecilik örneği sergileyecek. Bu donatı, proje alanında günlük kullanımın çeşitlenmesine katkı sağlayacak.

başkanın değerlendirmesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin kent merkezinin uzun süredir devam eden otopark ihtiyacına kapsamlı bir yanıt sunduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu, projenin kapasite, çevreci altyapı ve engelsiz erişim gibi boyutlarıyla bütüncül bir yatırım olduğunu vurgulayarak projenin yerinde incelendiğini ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu ayrıca projenin kent yaşam kalitesini artırma hedefini şu sözlerle özetledi: "Denizli’mizin kent merkezinde uzun süredir hissedilen otopark ihtiyacına kalıcı ve modern bir çözüm getirmek amacıyla Sırakapılar Katlı Otopark Projemizi hayata geçiriyoruz. 663 araç kapasitesi, elektrikli araçlar için oluşturulan özel alanları, engelsiz erişim imkanları ve Kent Lokantası ile bu yatırımımız kentin ihtiyaçlarına bütüncül bir anlayışla cevap verecek."

Yatırım tamamlandığında proje, kent merkezindeki otopark yoğunluğunu hafifletmenin yanı sıra sosyal donatılar ve çevreci altyapısıyla Denizli’nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak bir örnek olarak öne çıkacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT MERKEZİNDEKİ OTOPARK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜMLER GETİRECEK, ÇEVRE DOSTU VE SOSYAL DONATILARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MODERN BİR YATIRIMI HAYATA GEÇİRİYOR. SALTAK MAHALLESİ’NDE YÜKSELEN SIRAKAPILAR KATLI OTOPARK PROJESİ; GENİŞ ARAÇ KAPASİTESİ, ELEKTRİKLİ ARAÇ ODAKLI ALTYAPISI VE BÜNYESİNDEKİ KENT LOKANTASI İLE KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA HAZIRLANIYOR. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENT MERKEZİNDEKİ ULAŞIM VE OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA HAZIRLADIĞI SIRAKAPILAR KATLI OTOPARK PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN ÇALIŞMA ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK TEKNİK EKİPTEN DETAYLI BİLGİ ALDIĞI PROJE, MODERN MİMARİSİ VE ÇOK YÖNLÜ SOSYAL DONATILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.